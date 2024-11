Il fenomeno della drunkoressia tra i giovani

Negli ultimi anni, il consumo di alcolici tra i giovani ha raggiunto livelli allarmanti, sollevando preoccupazioni non solo per i rischi legati alla salute fisica, ma anche per le abitudini pericolose che ne derivano. Tra queste, la drunkoressia si sta affermando come una pratica sempre più diffusa, caratterizzata dalla riduzione dell’assunzione di cibo prima di bere alcolici. Questo comportamento, che unisce l’idea di ubriachezza a quella di anoressia, rappresenta un grave rischio per la salute mentale e fisica dei giovani.

Le origini della drunkoressia

Il termine “drunkoressia” è stato coniato nel 2008 dal New York Times e descrive un comportamento che può sembrare innocuo, ma che nasconde insidie profonde. I giovani, spinti dalla pressione sociale e dalla ricerca di un ideale estetico, iniziano a saltare i pasti per poter bere di più senza aumentare di peso. Questo circolo vizioso porta a una serie di conseguenze negative, sia a livello fisico che psicologico. La sensazione di sazietà indotta dall’alcol può portare a una diminuzione dell’assunzione di nutrienti essenziali, con effetti devastanti sulla salute.

Le conseguenze della drunkoressia

Le ricerche condotte negli ultimi anni hanno evidenziato come la drunkoressia sia spesso associata a disturbi del comportamento alimentare e a problemi di salute mentale. Uno studio condotto nel 2018 ha rivelato che le donne tendono a praticare la drunkoressia per perdere peso, mentre gli uomini la utilizzano come meccanismo per affrontare emozioni difficili. Questo comportamento può portare a gravi conseguenze, come nausea, vomito e, nei casi più estremi, coma etilico. Inoltre, l’assunzione di alcol a stomaco vuoto aumenta il rischio di sviluppare malattie epatiche e altre patologie gravi.

Strategie di intervento e prevenzione

Affrontare la drunkoressia richiede un approccio multidisciplinare che comprenda supporto psicologico e nutrizionale. La psicoterapia è fondamentale per aiutare i giovani a gestire lo stress e le emozioni negative che possono scatenare questo comportamento. Inoltre, pratiche come la mindfulness si sono dimostrate efficaci nel ridurre il rischio di ricadute, incoraggiando una maggiore consapevolezza e accettazione di sé. È essenziale che i giovani ricevano informazioni adeguate sui rischi legati alla drunkoressia e che vengano incoraggiati a cercare aiuto quando necessario.