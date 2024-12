Laser alle gambe: cos’è, a chi è consigliato e quali sono i vantaggi

Tra i trattamenti oggi più richiesti nei centri di epilazione specializzati c’è il laser gambe: è un trattamento che permette di sbarazzarsi in maniera definitiva dei peli superflui e per questo sempre più popolare tra diverse tipologie di clienti (donne, uomini, sportivi, modelli, eccetera). Capiamo meglio come funziona, che vantaggi ha rispetto a metodi più tradizionali come rasoi e cerette, a chi è consigliato e come prepararsi alle sedute.

Come funziona e che vantaggi ha l’epilazione laser alle gambe

I macchinari laser utilizzati per l’epilazione emettono, specie se di ultima generazione, dei fasci di luce molto concentrata che viene assorbita dalla melanina presente nella peluria: in questo modo si genera calore che, in un processo che tecnicamente è detto di fototermolisi, è in grado di distruggere le strutture base del pelo, come soprattutto il bulbo. Sottoponendosi ad un certo numero di sedute di laser alle gambe così si impedisce ai peli di ricrescere per sempre, avendo distrutto il bulbo che ha la capacità di rigenerarli.

Il principale vantaggio del laser alle gambe è proprio l’essere una soluzione permanente contro i peli superflui: terminato il ciclo di sedute previste non sarà più necessario ricorrere a cerette, rasoi, creme depilatorie, silk-epil (potrebbe essere necessario solo sottoporsi a qualche seduta di mantenimento per qualche anno dopo il percorso di trattamento iniziale).

Chi almeno una volta ha sofferto di follicolite post-depilatoria apprezzerà il laser alle gambe, però, anche come soluzione contro l’irritazione cutanea spesso causata da cerette e co. Con il laser non si rischia di tagliarsi o procurarsi piccoli traumi come può accadere, invece, utilizzando rasoi e lamette.

L’epilazione laser è cioè un metodo sicuro e adatto a tutti, anche a chi ha la pelle particolarmente delicata e che con altri trattamenti depilatori tende ad arrossarsi. Le uniche controindicazioni all’uso senza consulto medico del laser sono alcune patologie dermatologiche o circolatorie.

Sedute laser alle gambe: a chi e quando sono consigliate

L’epilazione laser, con i macchinari più avanzati oggi disponibili, è efficace praticamente per tutti, anche se può risultare maggiormente efficace per chi ha una carnagione chiara o media e una peluria scura, folta e robusta che può risultare particolarmente evidente sulle gambe o in altre zone che gli indumenti tendono a lasciare scoperte. Potrebbero invece ottenersi risultati minori o comunque con più fatica in caso di peluria più chiara e sottile: un consulto personalizzato con l’operatore specializzato in epilazione laser servirà a capire se e quanto il laser alle gambe è la soluzione giusta per le proprie esigenze.

Come in parte si accennava in apertura, comunque, oggi è molto variegato il pubblico che si rivolge a centri specializzati per sottoporsi al laser alle gambe: chi vuole apparire sempre al meglio, chi ha poco tempo da dedicare alla cura di sé, gli sportivi, chi lavora con la propria immagine hanno molto da guadagnare da un trattamento che di fatto debella i peli superflui. Già dopo le prime sedute di laser alle gambe i peli cominciano a ricrescere molto più lentamente e molto meno folti e robusti e, dopo una media che va dalle 8 alle 12 sedute, i peli sulle gambe non crescono più.

Cosa fare prima e dopo il laser alle gambe

Altro punto a favore del laser alle gambe è che le sedute durano poco (in media quindici minuti) e sono praticamente indolori.

Per la buona riuscita del trattamento è fondamentale sia preparare correttamente la pelle al laser e sia curarla con attenzione dopo la seduta. Qualche giorno prima di sottoporsi al laser la zona interessata – le gambe in questo caso – va rasata, dal momento che il laser funziona meglio su peli di pochi millimetri di lunghezza. Nelle ore immediatamente prima della seduta è sconsigliato l’uso di creme e cosmetici. Subito prima di fare il laser la zona va pulita accuratamente con acqua e sapone e asciugata del tutto.

Terminata la seduta si può manifestare un lieve rossore alle gambe, anche per questo va applicata una crema idratante e lenitiva (spesso fornita dallo stesso centro a cui ci si è rivolti).