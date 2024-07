Sono diversi i rimedi e le soluzioni a base naturale da usare come metodo di dimagrimento in una dieta. Un esempio sono proprio le alghe dimagranti che permettono di aiutare in questo processo grazie a proprietà e benefici. Andiamo a fare una panoramica di questo alimento e come introdurlo nel regime dietetico.

Alghe dimagranti

Un alimento come le alghe dimagranti non fa parte dell’alimentazione mediterranea italiana, ma sono considerate da tempo un super food, proprio perché hanno delle proprietà che risultano essere molto efficaci in caso di perdita dei chili in eccesso. Non è un caso che, nelle culture asiatiche, siano usate da tantissimo tempo sia a scopo alimentare che salutistico.

Infatti sono alimenti che hanno tante proprietà e benefici utili a dimagrire e quindi a perdere peso naturalmente. Al giorno d’oggi, poi sono usate in vari ambiti proprio perché fanno bene al corpo e l’organismo, in generale, non solo per una questione dietetica. In un regime ipocalorico fanno bene perché prive di calorie.

Gli alimenti come le alghe dimagranti sono utili anche perché ricche di proteine, contengono poi una serie di vitamine, sali minerali e anche altri antiossidanti efficaci dal momento che favoriscono il riequilibrio delle funzioni dell’organismo. Alcune di queste alghe sono poi adatte da consumare a tavola dal momento che favoriscono il metabolismo.

In commercio trovano anche largo uso in quanto sono la base per integratori alimentari e prodotti dimagranti. Sono delle alghe specifiche proprio perché stimolano il metabolismo portando così a perdere diverse calorie. Si consiglia poi di assumerle nella giusta posologia senza eccedere eccessivamente.

Alghe dimagranti: quali sono

Sono diverse poi le specie e tipologie di alghe dimagranti che possono essere utili a perdere peso. Tra queste, vi è sicuramente l’alga di colore bruno nota come kombu che è considerata un vero e proprio toccasana in una dieta. Un’alga che drena i liquidi in eccesso favorendo anche la depurazione dell’intestino.

L’alga fucus è una delle più consigliate e indicate anche perché ricca di varie sostanze. Inoltre, assumere questo tipo di alga permette di prevenire il sovrappeso e quindi mantenersi in forma. Brucia i grassi dal momento che ha un effetto molto rapido sul metabolismo e si consiglia di assumerla per un periodo di massimo 2 mesi, salvo pareri discordanti dell’esperto.

Tra le altre alghe dimagranti, vi è la wakame che ostacola le cellule adipose impedendo che si depositino e che aiuta a dimagrire in tempi rapidi poiché brucia le calorie in eccesso. Facilita poi la fase di dimagrimento anche grazie al suo alto potere saziante. Infine, l’alga spirulina che si compone di elementi che lavorano affinché si spezzi la fame.

