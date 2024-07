Perché la dieta non sempre funziona? I rimedi da adottare

Quando si decide di cominciare un regime dimagrante può succedere che, a volte, i risultati trardino ad arrivare. Spesso la dieta non funziona per via di una serie di comportamenti e di errori che si commettono lungo questo percorso. Sapere cosa fare e come comportarsi aiuta a migliorare la propria forma fisica e avere i risultati desiderati.

Dieta non funziona

Può capitare, alcune volte, di seguire una dieta e rendersi conto che non sta funzionando come si dovrebbe e si vorrebbe dal momento che non sempre si riescono a perdere i chili in eccesso che si era prefissi. Avere uno schema alimentare che sia personalizzato non è sufficiente per ottenere i risultati sperati e voluti.

Quando si vuole dimagrire un buon piano alimentare è sicuramente la base da cui partire, ma alcune volte risulta essere un percorso davvero difficoltoso soprattutto se i risultati tardano ad arrivare. Alcune volte, un determinato regime alimentare può non funzionare perché non adatto per noi, il nostro stile di vita, ecc.

Alcune volte capita che la dieta non funziona e vada a fallire perché si consumano alimenti che non vanno bene con il proprio fisico. Altre volte può dipendere dal fatto che non sempre si è analizzata la persona nella sua totalità. Non è sufficiente fornire il piano alimentare personalizzato, ma bisogna anche conoscere la persona, il suo stile di vita, ecc.

Inoltre, prima di cominciare un qualsiasi regime alimentare, è bene anche sapere che non si mangia soltanto per la fame, ma perché si sente il bisogno di soddisfare un desiderio, di riempire un vuoto, di superare l’ansia, lo stress, attraverso il cibo. A quel punto, bisogna anche saper distinguere la fame vera da quella emotiva.

Perché la dieta non sempre funziona? Cosa fare

Seguire una dieta e quindi il successo di un regime del genere dipende non soltanto da un cambio nel proprio stile alimentare e nel cibo che si mangia, ma anche dalla forza di volontà che deve essere la base per iniziare un percorso del genere. Soltanto in questo modo è possibile dimagrire e quindi tornare in forma.

Oltre a cambiare il proprio piano alimentare si potrebbe anche approcciarsi con un nuovo punto di vista, con nuove abitudini che, se seguite correttamente, permetteranno di tornare in forma e soprattutto per lungo tempo. In un regime dietetico non è solo importante rispettare il piano del nutrizionista, ma anche saper mangiare bene.

Per far sì che la dieta funzioni, bisogna cominciare a eliminare tutti cibi dolci e gli snack, oltre agli alimenti confezionati e ultra processati. Per stare davvero bene bisogna introdurre almeno cinque porzioni di frutta e verdura giornaliere, insieme ad altri nutrienti quali proteine magre, ma anche latte, uova, ecc. I grassi e i condimenti dovrebbero essere eliminati o ridotti.

Si consiglia poi di prendere ad esempio lo schema della piramide alimentare della dieta mediterranea partendo dalla cima e scendendo in modo da capire quali cibi introdurre e quelli da mettere da parte o consumare soltanto alcune volte a settimana.

Perché la dieta non sempre funziona? Integratore migliore

Alcune volte, la dieta non funziona perché non si è aggiunto a un regime bilanciato e variegato un supporto che possa coadiuvare e fornire i giusti benefici. Si trovano tanti integratori in commercio da assumere, ma Spirulina Ultra è il migliore, secondo esperti e consumatori. Una formula dimagrante in compresse certificata anche dal Ministero della Salute per i benefici.

Un integratore che lavora su alcuni aspetti che aiutano così a perdere rapidamente peso. Infatti riduce la quantità delle calorie in eccesso anche a riposo, fa lavorare in modo rapido e attivo il metabolismo affinché porti a perdere in maniera rapida i chili di troppo e ha potere saziante per cui si evitano i pasti eccessivi.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un supporto del tutto naturale con elementi al 100% naturali quindi a base di componenti come la spirulina, un’alga che controlla le cellule di adipe evitando che si depositino nei punti critici e la gymnema che rafforza il metabolismo di lipidi e di carboidrati riuscendo così a ridurre la voglia di cibo.

La posologia ammessa è di due compresse poco prima dei pasti con dell’acqua e si consiglia di non superare le dosi consigliate.

Esclusiva e originale, l’ordine non è effettuabile nei negozi fisici o Internet, ma soltanto dal sito ufficiale dove ci si collega inserendo i dati nel form per approfittare della promozione di 4 confezioni a 49,99€ con pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito o in contanti al corriere.