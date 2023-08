Leggere sotto l’ombrellone: i migliori libri di Amazon per l’estate 2023

Leggere sotto l’ombrellone può essere un’impresa per alcuni ma, in realtà, è così solo all’apparenza. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché leggere sulla spiaggia aiuta ad immergersi nella lettura e quali sono i migliori libri da leggere nell’estate 2023.

Leggere sotto l’ombrellone

Per chi studia ancora, la lettura è un impegno, per chi lavora, la lettura non ha spazio nella sua agenda fitta di impegni. Questo, però, succede durante la stagione fredda perché, in estate, leggere sotto l’ombrellone ha tutto un altro sapore. Complice l’aria di mare, i piacevoli rumori in sottofondo e, in generale, la spensieratezza che ci conquista durante la stagione estiva, la lettura acquista un sapore nuovo.

C’è chi crede che un libro, per essere un libro adatto alla lettura sulla spiaggia, debba essere corto, di poche pagine, con una trama semplice. La verità è che ognuno di noi si rapporta alla lettura in modo diverso e, di conseguenza, ogni libro è un libro che può essere letto facilmente anche sulla spiaggia, con tutti quei rumori in sottofondo che poi, tutto sommato, non sono neppure una distrazione ma che, addirittura, aiutano ad immergersi nella storia che si sta leggendo.

Leggere sotto l’ombrellone: consigli

Sulla base della premessa, va da sé che ogni lettore è libero di scegliere il libro che più lo aggrada, in base alle sue preferenze personali, che possono essere legate a quel particolare autore o a quel particolare genere letterario. Da questo punto di vista, scegliere il libro più adatto da leggere sotto l’ombrellone diventa quasi un’impresa perché gli autori e i generi letterari sono tantissimi. Se poi si considera che il lettore, in generale, non sempre ha un genere letterario o un autore preferito (ma più di uno), allora sì che scegliere qualcosa da leggere al mare diventa complicato.

In parte anche per questo, nel paragrafo che segue, abbiamo voluto raccogliere, in una lista, alcune delle migliori letture uscite nel 2023, che potrebbero essere la lettura sotto l’ombrellone perfetta. I libri selezionati sono reperibili su Amazon, alla migliore offerta e fanno tutti parte della classifica Top 100 dei Best Seller di Amazon.

Leggere sotto l’ombrellone: i migliori libri di Amazon

Quelli che seguono sono alcuni dei migliori libri da leggere sotto l’ombrellone, diversificati sulla base del genere e selezionati, su Amazon, alla migliore offerta. Vediamo qualche dettaglio in più.

Il Vento Sulla Sabbia di Fausta Cialente

Edito da Nottetempo, questo libro è presente nella classifica Top 100 Best Seller di Amazon, nelle categorie “Narrativa Contemporanea”, “Narrativa Letteraria” e “Narrativa di Genere”. Molto apprezzato dai lettori, il libro mette al centro le passioni e le velleità di un gruppo di borghesi europei in Africa, il colonialismo e gli anni precedenti la seconda Guerra Mondiale e un grande evento destinato a sconvolgere le vite di tutti i protagonisti.

Profondo Come Il Mare, Leggero Come Il Cielo di Gianluca Gotto

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un autore che, con il suo libro, ha scalato la classifica Top 100 dei Best Seller di Amazon, in tre categorie diverse: “Mente, Corpo e Spirito”, “Filosofia” e “Buddismo”. Gianluca Gotto, nel suo libro, condivide le sue esperienze, gli incontri e i tanti insegnamenti che lo hanno salvato nel periodo più buio della sua vita. Un libro che è un’occasione, attraverso il Buddha e una serie di consigli pratici, per trasformare la sofferenza in un terreno fertile in cui la felicità possa radicarsi.

Donne Che Pensano Troppo di Susan Nolen-Hoeksema

Al primo posto nelle categorie “Studi Culturali e Sociali” e “Psicologia”, nella classifica Top 100 dei Best Seller di Amazon, l’autrice, in questo suo capolavoro, ha voluto illustrare come mettere in pausa il cervello, in tre semplici passaggi, al fine di riprendere in mano la propria vita, per sperimentare la felicità e la serenità e la libertà di una mente serena, per relazionarsi con partner, amici, figli e colleghi in un modo migliore.