Dieta estiva: come essere in forma durante le vacanze

In vacanza, a causa dei pranzi e delle cene con amici e familiari, è possibile andare incontro a un aumento considerevole di peso. Restare in forma nei luoghi delle ferie è possibile, ma bisogna seguire una dieta estiva che permetta di riuscire a non ingrassare. Vediamo cosa consumare e quali sono le regole da seguire.

Dieta estiva

Durante le vacanze al mare, riuscire a mantenersi in forma è molto più complicato e difficile. Gli aperitivi, il gelato da consumare al posto del pranzo sicuramente non aiutano. Per questa ragione, seguire una dieta estiva anche in ferie può essere utile per essere in forma evitando di sgarrare e di esagerare con i pasti a pranzo o a cena.

Complice il sole, le belle giornate che si allungano fino a tardi, nei periodi di villeggiatura che sia al mare o in città oppure in montagna, si tende a passare molto più tempo all’aperto. In questo caso, si conduce uno stile maggiormente attivo, ma anche il rischio di andare incontro a un’alimentazione non equilibrata e poco bilanciata.

Secondo gli esperti, seguire una dieta estiva in questa fase quando si è in vacanza, quindi, è sicuramente utile e salutare dal momento che permette di tenere sotto controllo il peso. Bisognerebbe poi impostare ogni giorno, e non solo durante le ferie, una routine, un programma da seguire anche quando si è in vacanza per non alterare il proprio equilibrio a tavola.

Sono tantissimi i soggetti che durante le ferie, a causa di varie bevute e abbuffate o assaggio di piatti tipici del luogo di vacanza, tendono a ingrassare, per cui un regime dimagrante aiuta a non aggiungere ulteriori chili in più sull’addome o il girovita.

Dieta estiva: le regole

Considerando che in questa stagione, complice gli aperitivi e qualche gelato in più, ci si abbuffa in maniera eccessiva, seguire una dieta estiva non compromette il proprio peso forma permettendo così di avere un fisico piatto. Ci sono però delle regole da seguire messe a punto da Cristina Mondello, nutrizionista ed esperta in questo campo.

Prima di tutto, è bene unire a una buona alimentazione a base di frutta e verdura, anche del movimento, non tanto per bruciare le calorie in eccesso, quanto per condurre uno stile di vita che sia dinamico e attivo. La frutta e la verdura da consumare ogni giorno aiutano a fornire il giusto apporto saziante e combattere così la disidratazione.

Si consiglia di consumare questi due alimenti nella dieta estiva, non solo a colazione, ma anche negli antipasti o nel contorno. I pasti poi devono essere completi, quindi ricchi di nutrienti, quali proteine, fibre, ma anche tanta verdura. La frutta secca a guscio e le olive sono ottimi da consumare come spuntino tra un pasto e l’altro.

Bisognerebbe poi ridurre il consumo di bevande zuccherate o alcolici oppure dei succhi di frutta bevendo moltissima acqua che aiuta a idratarsi correttamente. Sono ammessi pranzi e cene fuori, ma senza esagerare evitando di abbuffarsi di salumi o insaccati che sono ricchi di sale e non aiutano a stare in forma.

Dieta estiva: integratore naturale

