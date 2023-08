Dieta detox in estate: consigli e rimedi naturali

La dieta detox in estate aiuta a depurare, purificare e disintossicare l’organismo, in modo tale da preservare il benessere psicofisico dell’organismo e consentirgli ancora di funzionare correttamente. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire la dieta e su quali rimedi naturali fare affidamento.

Dieta detox in estate

Il corpo umano è come una macchina, con all’interno organi e sistemi importanti, che lavorano in sinergia per mantenerlo sano e in vita. Come è fondamentale revisionare, di tanto in tanto, una macchina per assicurarsi che funzioni ancora correttamente, la stessa cosa fa fatta con il corpo umano. Sebbene siamo in estate, nella stagione del relax e del divertimento, occorre prendere una breve pausa per disintossicare, purificare e depurare l’organismo, al fine di consentirgli di assimilare correttamente i nutrienti presenti negli alimenti e continuare, dunque, a funzionare correttamente.

La dieta detox nasce soprattutto per questa ragione. Tuttavia, è evidente che più l’organismo è in salute, migliore sarà anche l’aspetto estetico di una persona. Il che non guasta e non solo perché siamo in estate. In fondo, non conta solo essere in salute, ma anche stare bene e sentirsi bene con se stessi.

Dieta detox in estate: consigli

La dieta detox consiglia un consumo regolare di frutta e verdura, due alimenti tipici della stagione estiva, ricchi di fibre e di acqua, vitamine, minerali, antiossidanti e una serie di altri nutrienti che sono essenziali per restare in salute. Se, fino a qualche anno fa, la comunità scientifica consigliava di consumare almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, oggi raccomanda di consigliarne almeno otto. Negli ultimi tempi, infatti, è aumentato il numero delle persone obese e, di pari passo, logicamente, anche i problemi di salute legati all’aumento di peso.

Un’alimentazione sana non prevede il consumo esclusivo di frutta e verdura, ma anche quello di ortaggi, legumi e grassi sani, tuttavia, con qualche accorgimento. Ad esempio, è preferibile non consumare bevande alcoliche, zuccherate e, in generale, bevande tipicamente estive, che non solo disidratano, ma favoriscono anche l’aumento di peso e tutta quella serie di problemi legati al peso in eccesso. Quanto ai cereali, è preferibile consumare quelli integrali. Allo stesso modo, è preferibile un consumo moderato di latticini, carne bianca e pesce ed un consumo molto limitato di carne rossa.

Infine, ricordate di fare movimento, poiché la sedentarietà è deleteria per la vostra salute e di bere sempre molta acqua, per restare idratati e depurati.

Dieta detox in estate: miglior rimedio naturale

La dieta detox in estate aiuta a perdere i liquidi in eccesso, al fine di depurare, purificare e disintossicare l’organismo. Allo stesso tempo, però, è necessario perdere il grasso che si accumula perché, se è vero che l’estate è una stagione ricca di alimenti freschi e genuini, è anche vero che, di tanto in tanto, si può commettere qualche peccato di gola al quale bisogna, poi, rimediare.

A volte, la perdita di peso può essere ostacolata dal metabolismo lento che, a sua volta, può dipendere da una serie di fattori diversi che, in una persona, possono verificarsi anche insieme. Anche in questo caso, però, fortunatamente, vi è una soluzione.

