Le lenticchie sono dei lugumi ricchi di proprietà benefiche per l’organismo, ma il consumo di questo prodotto è utile anche a livello estetico. Tra i benefici offerti dalla lenticchie, infatti, va ricordata anche la sua capacità di manetere in salute la pelle rendendola più bella da vedere.

Mangiare lenticchie per mantenere la pelle in salute

Le lenticchie sono un ingrediente molto apprezzato in cucina per via del loro sapore unico. Le proprietà che contengono sono utili per migliorare il benessere dell’intero organismo. Non tutti sanno però che le lenticchie andrebbero mangiate anche per avere una pelle sana e bella da vedere.

Aggiungere le lenticchie alla propria dieta è una buona idea per chi desidera prendersi cura della propria pelle.

La grande quantità di ferro e di vitamine del gruppo B rendono questi legumi un toccasana per la cute. In paticolare, la biotina (vitamina B7) è fondamentale per mantenere la pelle sana nel tempo.

Scrub con le lenticchie per la pelle del corpo

Questi legumi offrono benefici alla pelle non solo quando vengono consumati, infatti è possibile anche sfruttarli realizzando dei trattamenti homemade per la cura della pelle. Un esempio in questo senso è lo scrub corpo che si ottiene con i segenti ingredienti:

50 g di lenticchie rosse decorticate

1 vasetto di yogurt bianco

1 cucchiaio di olio di mandorle dolci

Per realizzare questo scrub si devono frullare le lenticchie crude fino ad ottenere una polvere che andrà ad esfoliare la pelle delicatamente.

A questa polvere andranno aggiunti gli altri due ingredienti. Dopo aver mescolato il tutto, sarà possibile applicare sulla pelle eseguendo dei massaggi circolari sulla cute asciutta. Successivamente si deve risciacquare e, dopo il bagno, stendere una crema idratante.

Maschera con le lenticchie contro l’invecchiamento della pelle

Le lenticchie sono un ingrediente utile anche per realizzare maschere contro l’invecchiamento della pelle. La realizzazione di questa maschera viso è davvero semplice, infatti basta mettere 4 cucchiai di lenticchie rosse in una tazza di acqua tiepida e lasciare in ammollo per una notte.

La mattina successiva si deve frullare il tutto ottenendo una pasta morbida che andrà spalmata sul viso. Dopo aver lasciato riposare per 20 minuti, è possibile risciacquare con un po’ di acqua tiepida.