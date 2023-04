Libido femminile alta: come ottenerla e mantenerla

L’arrivo della primavera non è solo sinonimo di belle giornate e di colori, ma anche del risveglio dei sensi che comporta maggiore voglia e desiderio di vivere il partner. Con la primavera e la libido femminile alta, anche il rapporto sessuale migliora. Scopriamo come mantenere questo livello per diverso tempo.

Libido femminile alta

Noto anche come desiderio sessuale, la libido femminile può scendere, ma anche aumentare il che significa maggiori probabilità di avere un rapporto sessuale soddisfacente e gratificante per ambo i sessi. I fattori come gli ormoni, il ciclo mestruale, insieme alla stagione e all’attività fisica, tendono ad aumentare la voglia e il desiderio.

Un momento e una fase che può anche essere legato all’età. Non è un caso che durante la pubertà si abbia più voglia di conoscere il corpo dell’altro sesso e la passione in tal senso tenda a crescere e ad aumentare. Nelle donne questo periodo si concentra nella fascia di età tra i 25 e i 45 anni quando si comincia ad avere anche maggiore consapevolezza di sé stesse e di quello che si vuole.

Chi tende a praticare attività fisica in maniera costante sicuramente si sente maggiormente energica e stimolata, per cui si ha un aumento della libido femminile. La libido più alta porta e apporta anche una serie di sensazioni ed emozioni positive per cui si ha più voglia e desiderio di sentirsi maggiormente attraenti, ma anche di condividere la passione con qualcuno.

Il ciclo mestruale gioca molto sull’aumento della libido femminile, anche perché tra l’ottavo e il quindicesimo giorno l’ovulazione può portare il corpo a dei cambiamenti per cui si è maggiormente pronte per il desiderio sessuale e far scoppiare così la passione sotto le lenzuola. In alcuni periodi dell’anno come la primavera si assiste a un risveglio dei sensi che comporta maggiore slancio.

Libido femminile alta: consigli

Una libido femminile alta consente di accendere la passione sotto le lenzuola e di contribuire così a un miglioramento del rapporto. Per ottenere rapporti di questa efficacia, è anche utile cercare di mantenerla evitando di abbassare la guardia e, per farlo, è necessario optare per degli accorgimenti e consigli che possano essere utili.

Per riuscire a mantenerla è bene provare a pianificare i momenti hot con il partner in modo da aumentare sempre di più la passione e accendere così il desiderio. In questo modo, la fase di eccitazione, ma anche l’esplosione orgasmica risulta essere maggiormente intensa per una soddisfazione per entrambi.

Trovare dei momenti di condivisione con il partner aiuta ad aumentare l’affinità di coppia, migliorare il rapporto e anche l’umore di entrambi. Praticare insieme uno sport o anche fare una passeggiata o una corsa infonde maggiore sicurezza e serenità nella coppia, oltre a una libido femminile alta e quindi a un maggiore desiderio di viversi sessualmente.

Forse non tutti lo sanno, ma il cibo è strettamente correlato all’erotismo, quindi preparare per il partner una cena a base di piatti afrodisiaci non fa che aumentare il desiderio e la passione. Dalle ostriche sino al cioccolato passando per le fragole, magari con panna sono tutti modi per aumentare il desiderio e accendere ancora di più la voglia.

Libido femminile alta e viagra rosa

