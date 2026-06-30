Linea Lurbel training: capi tecnici per palestra e fitness

La collezione Lurbel dedicata a training e fitness propone una gamma di capi studiati per l’attività in palestra e per l’allenamento quotidiano. I capi si distinguono per l’uso di tessuti ad alta elasticità, una asciugatura rapida e una vestibilità anatomica pensata per seguire i movimenti del corpo durante gli esercizi.

In questo articolo vengono presentate le caratteristiche tecniche principali della collezione, le linee disponibili — CristalloOxigeno e Venus — e i prezzi di listino dei modelli di punta per offrire un quadro chiaro a chi cerca abbigliamento funzionale per l’attività sportiva.

Caratteristiche tecniche e materiali delle linee Cristallo, Oxigeno e Venus

Le tre linee che compongono la proposta Lurbel condividono alcuni principi di progetto: l’impiego di materiali elasticizzati che migliorano il comfort, trattamenti che assicurano una asciugatura rapida e tagli con vestibilità anatomica. Il concetto di vestibilità anatomica indica che il capo è sagomato per aderire al corpo senza limitare i movimenti, favorendo stabilità e supporto durante esercizi dinamici.

La scelta di tessuti con alta elasticità permette al capo di tornare alla forma originale anche dopo estensioni e contrazioni ripetute, mentre i filati e i finissaggi sono pensati per ridurre l’assorbimento dell’umidità e accelerare l’evaporazione del sudore. Queste soluzioni tecniche sono pensate per chi pratica attività ad alta intensità in palestra o all’aperto.

Proprietà funzionali

Tra le proprietà più rilevanti troviamo la leggerezza dei materiali, la traspirabilità e il rapido recupero della forma dopo l’allungamento. L’uso di tessuti ad alta elasticità combinato a cuciture e tagli sagomati migliora il comfort e riduce il rischio di irritazioni dovute a sfregamento. Il concetto di asciugatura rapida non è solo commerciale: un tessuto che asciuga velocemente aiuta a mantenere la temperatura corporea stabile e riduce il disagio durante allenamenti prolungati.

Modelli principali e prezzi di listino

La collezione include diversi capi base e complementari, con varianti per uomo e donna e prezzi di listino che consentono una rapida valutazione d’acquisto. Di seguito sono elencati i modelli disponibili con il relativo prezzo di listino così come indicato nella proposta commerciale.

Il Samba singlet W è una canotta femminile pensata per sessioni di allenamento, proposta al prezzo di listino di €40,90. Questo capo combina leggerezza e design anatomicamente sagomato per favorire libertà di movimento.

Il modello Race two è offerto a €18,90 e rappresenta una soluzione economica per chi cerca un capo funzionale per sessioni di corsa o circuit training. Per chi preferisce opzioni ancora più essenziali, la linea Pista propone due versioni:

il Pista Two a €13,90 e il Pista Four a €14,90 entrambi pensati come capi pratici e versatili per allenamenti quotidiani. Anche l’Aitana Four disponibile a €14,90 rientra in questa fascia di prodotti base ma tecnici.

Per completare la panoramica, il modello Tiwar two ha un prezzo di listino di €19,90 ed è pensato per chi cerca un equilibrio tra performance e comfort.

Come interpretare i prezzi

I prezzi indicati rappresentano il listino suggerito per i singoli articoli e possono variare in funzione della disponibilità, promozioni o canali di vendita. Per un acquisto consapevole è utile valutare il rapporto tra il prezzo e le caratteristiche tecniche: un capo con maggior supporto strutturale o finiture avanzate può giustificare un costo superiore rispetto a un modello base ma comunque funzionale.

Scenari d’uso e suggerimenti pratici

I capi tecnici della collezione Lurbel sono indicati per sessioni di palestra, allenamenti funzionali, corsa e attività a corpo libero. La combinazione di elasticitàasciugatura rapida e taglio anatomico li rende adatti a chi esegue movimenti ripetuti o esercizi intermittenti ad alta intensità.

Per massimizzare la durata e le prestazioni dei capi è consigliabile seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull’etichetta e preferire cicli delicati senza temperature troppo elevate. In termini pratici, scegliere il capo giusto dipende dal tipo di attività: per sessioni molto dinamiche è utile preferire tessuti più leggeri e traspiranti, mentre per attività con meno movimento si possono privilegiare capi con maggior struttura.

Nel complesso, la proposta Lurbel per training & fitness si posiziona come una soluzione pratica per chi cerca abbigliamento tecnico senza rinunciare a comfort e funzionalità. Le linee Cristallo, Oxigeno e Venus offrono varianti estetiche e prestazionali pensate per diverse esigenze di allenamento.