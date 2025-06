Liste d’attesa in sanità: come oltre 4 milioni di italiani rinunciano alle cure

Immagina di dover aspettare così tanto per una visita medica che, a un certo punto, inizi a pensare di dover prenotare un appuntamento con il tuo barbiere per un taglio di capelli! Questo è esattamente ciò che sta succedendo a oltre 4 milioni di italiani, pari al 7% della nostra popolazione, costretti a rinunciare a prestazioni sanitarie a causa delle interminabili liste d’attesa. A un anno dalla pubblicazione del decreto legge sulle liste d’attesa, la situazione sembra un po’ un vicolo cieco, e tre dei sei decreti attuativi sono ancora in attesa di essere pubblicati.

Un’analisi che fa riflettere

Secondo l’analisi condotta dalla Fondazione Gimbe, il presidente Nino Cartabellotta ha sottolineato l’importanza di informare il dibattito pubblico e politico, cercando di ridurre le aspettative irrealistiche dei cittadini, sempre più intrappolati nella rete delle liste di attesa. Ma non tutti sono d’accordo: il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ammette che c’è ancora molto lavoro da fare, ma crede che si stia finalmente percorrendo la strada giusta per affrontare questo annoso problema. E tu, cosa ne pensi? È davvero così semplice?

Le critiche di Giuseppe Conte

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, non ha risparmiato critiche al governo, definendo il decreto sulle liste d’attesa un “fallimento clamoroso”. La metà dei decreti attuativi è ancora in sospeso e la piattaforma nazionale è in ritardo. Insomma, il popolo italiano sembra essere rimasto in lista d’attesa anche per le promesse politiche! Dall’analisi emerge che la quota di popolazione che ha rinunciato a prestazioni sanitarie per le lunghe attese è aumentata dal 4,2% nel 2022 al 6,8% nel 2024, un incremento che lascia poco spazio all’immaginazione.

Le difficoltà economiche pesano

Ma non è solo una questione di liste d’attesa. Le difficoltà economiche continuano a influire, con un 5,3% della popolazione che dichiara di non potersi permettere le prestazioni sanitarie. “Negli ultimi due anni, il fenomeno della rinuncia ha coinvolto l’intero Paese”, ha commentato Cartabellotta, evidenziando come il problema non sia solo il portafoglio, ma anche la capacità del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) di garantire prestazioni nei tempi necessari. Davvero un bel rompicapo, non credi?

Il nodo dei decreti attuativi

Le lunghe attese non sono solo un problema pratico, ma anche normativo. Secondo il report di Gimbe, mancano ancora tre dei sei decreti attuativi della legge 73/2024. Uno di questi è scaduto oltre nove mesi fa, e due non hanno nemmeno una scadenza definita. Cartabellotta ha sottolineato che il carattere di urgenza di questi provvedimenti sembra incompatibile con un numero così elevato di decreti attuativi. I cittadini, insomma, sembrano essere in attesa non solo per le visite, ma anche per le decisioni governative!

Un futuro da costruire

Affrontare il problema delle liste d’attesa non è solo una questione di decreti, ma richiede investimenti significativi nel personale sanitario e una riforma organizzativa coraggiosa. La trasformazione digitale e misure concrete per gestire la domanda inappropriata di prestazioni sanitarie sono passi necessari per garantire un futuro migliore. E mentre aspettiamo, speriamo che il nostro Ssn riesca a trasformare l’attesa in un servizio che funzioni per tutti noi. In fondo, chi non vorrebbe una sanità che non faccia attendere nemmeno per un caffè? E tu, cosa faresti per migliorare la situazione?