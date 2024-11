Un’idea che nasce da una necessità familiare

Quando si parla di salute, le scelte quotidiane possono avere un impatto significativo sulla vita delle persone. Questo è esattamente ciò che ha spinto Lorenzo Pessini, un giovane imprenditore di 25 anni, a creare una startup innovativa nel settore alimentare. La sua storia inizia con la diagnosi di un grave problema di salute che ha colpito sua madre, costringendola a rinunciare al caffè, una bevanda che amava profondamente. Da questo momento, Lorenzo ha deciso di unire le sue competenze in biologia e la sua passione per il nutraceutico per trovare una soluzione che potesse aiutarla.

La nascita di Nous Energy

Con il supporto di due co-founder, Giulia Fratti e Martina La Rosa, Lorenzo ha fondato Nous Energy, una startup foodtech che ha dedicato tre anni e mezzo alla ricerca per sviluppare un’alternativa alla caffeina. Il loro primo prodotto, Koncentra, è un ingrediente in polvere insapore che può essere facilmente integrato in energy drink e integratori. Questo innovativo prodotto non solo migliora le prestazioni cognitive e fisiche, ma lo fa senza gli effetti collaterali tipici della caffeina, come ansia e disturbi del sonno.

Un impatto positivo sulla salute e sull’ambiente

Koncentra ha dimostrato di migliorare l’apprendimento e la memoria operativa in modo significativo, con studi che attestano un incremento del 23% nell’apprendimento e del 34% nella memoria. Ma l’obiettivo di Lorenzo e del suo team va oltre il semplice sviluppo di un prodotto. La loro missione è quella di avere un impatto positivo sia sulla salute umana che sull’ambiente. Infatti, l’ingrediente sviluppato riduce dell’80% le emissioni di CO2 e del 60% il consumo d’acqua rispetto ai metodi tradizionali di produzione della caffeina.

Il futuro di Nous Energy

Il percorso di Nous Energy è stato segnato da successi significativi, tra cui la raccolta di oltre 300 mila euro in finanziamenti e la partecipazione a programmi di accelerazione prestigiosi come Plug and Play a San Francisco e FoodSeed in Italia. Questi programmi non solo forniscono supporto finanziario, ma offrono anche opportunità di networking e crescita. Con un investimento iniziale di 170 mila euro e la possibilità di ulteriori finanziamenti, la startup è ben posizionata per espandere la sua offerta e raggiungere nuovi traguardi.

Verso un futuro sostenibile

Entro il 2028, Lorenzo e il suo team puntano a trasformare gli scarti di produzione in nuovi prodotti sostenibili, dimostrando così il loro impegno verso un futuro più verde. La loro visione è chiara: non vogliono semplicemente creare un prodotto, ma vogliono contribuire a un cambiamento significativo nel modo in cui consumiamo caffeina e altre sostanze. Con un approccio che combina scienza, passione e sostenibilità, Nous Energy rappresenta un esempio luminoso di come le sfide personali possano trasformarsi in opportunità imprenditoriali.