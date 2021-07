Avrebbero dovuto celebrare le nozze Luisa Anna Monti e il compagno Salvio Calabretta. La data estiva si stava avvicinando, ma Luisa, a seguito di un controllo, ha scoperto di avere un tumore al seno.

Luisa Anna Monti: la sua dichiarazione

“In questo momento è come se stessi camminando sui carboni ardenti: ho da poco scoperto di avere un tumore al seno e sono in attesa che mi chiamino dall’ospedale Gemelli di Roma per l’operazione. Entrambi i miei genitori sono morti di cancro, mio padre cinque mesi fa e mia madre quando ero ancora una ragazzina, e io stesso ho avuto anni fa un tumore maligno alla tiroide. Per questi motivi sono una donna che fa molta prevenzione.

Ho fatto qualche settimana fa una mammografia in tomo sintesi e un’ecografia dove è venuto fuori che sono affetta da un carcinoma maligno al seno, il maligno come lo chiamo io, se non avessi fatto questi controlli ogni sei mesi non mi sarei accorta di nulla“.

Luisa Anna Monti: l’importanza della prevenzione

Luisa sottolinea che il suo tumore è al primo stadio e caldeggia il tema della prevenzione: ci si può salvare la vita se lo si scopre in tempo.

E dichiara “Il maligno è ancora circoscritto e al primo stadio eppure, oltre all’intervento alla mammella dovrò fare anche un’isterectomia preventiva perché è stato trovato un carcinoma benigno alle ovaie che però potrebbe degenerare”.

Luisa Anna Monti: le nozze

Luisa combatterà con forza e grinta, non si lascerà abbattere. Prima della dolorosa scoperta, insieme al fidanzato Salvio, stava scegliendo la location per le nozze. Non vede l’ora di guarire per celebrare il loro sogno d’amore: “Salvio è premuroso e protettivo.

Piange insieme a me e mi sostiene in tutto. Ci sono delle volte in cui mi assento e, quando accade, Salvio immediatamente cerca di farmi riprendere. Si mette a parlare delle nozze, del viaggio che ci regaleremo. Averlo incontrato è stata una grande fortuna”.

