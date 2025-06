Maculopatie, nuova siringa preriempita disponibile anche in Italia

(Adnkronos) – Novità di rilievo per l'oculistica italiana: Ocuclick™, la siringa preriempita per iniezioni intravitreali di aflibercept 8 mg (114,3 mg/ml), ha ottenuto la rimborsabilità nel nostro Paese. Approvato dall'europea Ema nel settembre 2024, il dispositivo rappresenta un passo avanti concreto nella gestione delle patologie retiniche, offrendo maggiore praticità, precisione e sicurezza durante il trattamento. Lo comunica Bayer, da anni leader nell'oftalmologia e impegnata a sviluppare soluzioni sempre più centrate sul paziente. Aflibercept 8 mg – riferisce una nota – è un farmaco indicato per la degenerazione maculare neovascolare legata all'età (nAmd) e per l'edema maculare diabetico (Dme), due patologie che testimoniano la presenza di un'esigenza clinica non ancora soddisfatta. Ocuclick™ è progettata per ottimizzare la somministrazione di aflibercept 8 mg, semplificando la procedura rispetto al flaconcino tradizionale. Il dispositivo preriempito, sterile e monodose, riduce i passaggi preparatori e migliora la praticità d'uso per il medico, consentendo una somministrazione più rapida e precisa. "Alla base dello sviluppo di Ocuclick™ c'è un elemento distintivo: il dispositivo è stato progettato a partire dall'ascolto diretto dei bisogni dei medici e dalla loro esperienza quotidiana nella somministrazione delle iniezioni intravitreali", dichiara Simona Gatti, dell'area Medical di Bayer Italia. Un approccio concreto – si legge – che ha permesso a Bayer di rispondere in modo concreto alle reali esigenze della pratica clinica in ambito oftalmologico. L'obiettivo, sin dall'inizio, è stato quello di offrire uno strumento in grado di semplificare e ottimizzare l'esperienza terapeutica, migliorando al tempo stesso l'operatività dei professionisti sanitari e il comfort dei pazienti. Nell'ultimo anno, aflibercept 8 mg ha segnato importanti traguardi nel trattamento delle malattie oculari. Dopo aver ottenuto l'approvazione della Fda negli Stati Uniti nell'agosto 2023 e dell'Ema in Europa nel gennaio 2024, l'Agenzia italiana del farmaco Aifa ne ha autorizzato la rimborsabilità nell'ottobre 2024. A conferma del suo profilo terapeutico avanzato, aflibercept 8 mg ha recentemente ricevuto anche il parere favorevole del Chmp per l'estensione dell’intervallo di trattamento fino a 6 mesi, offrendo una maggiore sostenibilità nella gestione a lungo termine della terapia. In questo contesto di evoluzione terapeutica e organizzativa, l'introduzione di Ocuclick™ nel sistema rimborsabile nazionale rappresenta un ulteriore progresso: uno strumento pensato per semplificare i processi, ridurre il carico gestionale per le strutture sanitarie, integrandosi pienamente in un percorso sempre più efficiente e centrato sulla persona. "Questa siringa preriempita – commenta Paolo Lanzetta, professore ordinario di Oftalmologia presso l'Università di Udine – consente una procedura più rapida e precisa. L'arrivo di questo dispositivo, dunque, aggiunge un ulteriore elemento di valore: semplifica la pratica clinica. Tutto questo rappresenta una tappa importante nella modernizzazione dell'oculistica, garantendo ai pazienti un accesso più ampio e semplificato a terapie di alta efficacia per la vista". "In Bayer lavoriamo costantemente per sviluppare soluzioni che migliorino concretamente la vita dei pazienti e supportino i medici nella loro pratica quotidiana. La rimborsabilità di Ocuclick™ – conclude Gatti – conferma il nostro impegno continuo nel mettere a disposizione strumenti innovativi, capaci di unire efficacia terapeutica e semplicità d'uso, per una gestione sempre più centrata e sostenibile delle patologie oculari". —[email protected] (Web Info)