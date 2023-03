Il mal di denti è un fenomeno doloroso che si manifesta con fitte e spasmi circoscritti. A partire dal dente, il dolore si propaga rapidamente fino a coinvolgere gengive e legamenti parodontali. Scopriamo come alleviare il dolore ai denti, con rimedi naturali.

Mal di denti: come alleviare il dolore

ll mal di denti, che nel gergo medico è definito odontalgia, può sviluppare un dolore continuo, pulsante e penetrante, che tende ad accentuarsi in risposta a stimoli termici (caldo/freddo), chimici (dolci e zuccheri) o meccanici (masticazione).

Il mal di denti è un sintomo comune a numerose affezioni dentarie. Il più delle volte, il mal di denti trova spiegazione in processi cariogeni, gengiviti, parodontiti (piorrea), ascessi dentali, accumulo di placca e tartaro, ipersensibilità dentinale e pulpite. Oltre a queste cause, il mal di denti può essere dovuto anche a fattori di natura extra-dentale, quali ad esempio: sinusite, nevralgia del trigemino, angina pectoris ed infarto al miocardio.

Scopriamo alcuni rimedi per alleviare il dolore ai denti.

Lavare i denti con acqua tiepida, mai troppo calda o eccessivamente fredda. Gli stimoli termici possono infatti aggravare il mal di denti.

Utilizzare il filo interdentale per rimuovere eventuali residui di cibo incastrati tra dente e dente.

La somministrazione di farmaci analgesici ed antinfiammatori è uno dei rimedi più indicati per alleviare in breve tempo il mal di denti. Prima di assumere il farmaco, è comunque consigliato il parere del medico.

Un mal di denti che persiste da alcuni giorni può esser placato mediante l’applicazione esterna (sulla guancia) di un sacchetto di ghiaccio avvolto possibilmente su un panno morbido.

Quando non è possibile utilizzare spazzolino e dentifricio, sciacquare abbondantemente la bocca con semplice acqua di rubinetto a temperatura ambiente. Il rimedio, anche se scontato, si rivela particolarmente utile per rimuovere eventuali residui di cibo incastrati tra dente e dente

Utilizzare il filo interdentale con attenzione: un utilizzo scorretto può irritare le gengive ed accentuare il mal di dente preesistente

Nella lista dei vecchi rimedi per il mal di denti, spicca il whisky. Gli sciacqui con l’alcol fungono da blando anestetico; pertanto, in presenza di mal di denti, il whisky allevia temporaneamente il dolore. L’alcol, che non va ingerito, dev’essere trattenuto in bocca per 30 secondi prima di espellerlo.

Cosa non fare con il mal di denti

Dopo aver visto alcuni rimedi per alleviare il dolore ai denti, vediamo invece alcune azioni che non devi fare per aumentare la sofferenza.

Coricarsi. Diversamente da quanto si possa credere, coricarsi è sconsigliato in presenza di mal di denti, perché questa posizione può accentuare il dolore.

Fumare e bere alcolici: il fumo e l’alcol possono ostacolare la salute di denti e gengive.

Dentifrici scandenti. I prodotti per l’igiene del cavo orale devono essere delicati e di qualità. Le sostanze troppo aggressive contenute in questi prodotti possono scalfire lo smalto, aumentando così il rischio di carie, dunque mal di denti.

Assumere latte e derivati immediatamente dopo la somministrazione di antibiotici come le tetracicline: i latticini possono inattivare il farmaco.

Praticare sport di potenza in presenza di mal di denti può accentuare il dolore.