Trichinellosi: cosa è, sintomi, come si cura

Recentemente è scoppiato un focolaio di Trichinellosi, in Puglia nella città di Foggia. Scopriamo di cosa si tratta, che tipologia di infezione è e soprattutto come si contrae mangiando carne cruda o poco cotta di cinghiale e altri animali, che può anche essere fatale.

Trichinellosi: cosa è e i sintomi

Gli ultimi dieci casi di Trichinellosi in Puglia, alcuni ancora da verificare, che sono state infettate dal parassita, fortunatamente, non sono in gravi condizioni e si stanno curando a casa grazie a una terapia farmacologica. Ma ciò ha puntato i riflettori su questa infezione ancora poco conosciuta: la Trichinellosi. Di cosa parliamo?

La Trichinellosi, oppure trichinosi, è una zoonosi provocata da vermi cilindrici (nematodi) appartenenti al genere Trichinella. Si tratta un parassita che nella fase iniziale colpisce l’intestino per poi dare origine a una nuova generazione di larve che migrano nei muscoli, dove poi si incistano.

Le larve all’interno delle cellule nutrici riescono a sopravvivere anche per anni sia nell’uomo che negli animali, in attesa di essere ingerite da un nuovo ospite.

Nell’uomo la trasmissione della Trichinellosi avviene consumando carne cruda o non troppo cotta o anche lavorata e lavorando la carne di animali infettati, solitamente maiali e cinghiali.

Le larve vengono liberate nell’intestino tenue, penetrano la mucosa e poi diventano adulte nell’arco di una settimana. Tuttavia, la Trichinosi non si trasmette da persona a persona.

I casi vanno dalle infezioni asintomatiche a quelli particolarmente gravi e in alcuni casi può portare alla morte. Fra i sintomi più comuni troviamo:

diarrea

dolori muscolari

debolezza

sudorazione

edemi alle palpebre superiori

fotofobia

febbre

L’infezione viene suggerita dalla presenza di marcata eosinofilia, leucocitosi, aumento degli enzimi muscolari (Cpk) e confermata attraverso esami sierologici, o biopsia muscolare positiva per Trichinella.

Trichinellosi: come curarla

In casi in cui ci si accorga di aver contratto la Trichinellosi, l’OMS raccomanda il trattamento con un antielmintico (ad esempio il mebendazolo o il pirantel) associato ad un anti-infiammatorio da iniziare al più presto dopo aver avuto la diagnosi. Come prevenire l’infezione? Ecco alcuni consigli.

L’infezione può essere prevenuta osservando le seguenti misure igienico-sanitarie indicate dall’Istituto Superiore di Sanità: