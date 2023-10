Ogni mal di testa è differente e ognuno ne soffre per diverse ragioni. Spesso i mal di testa che colpiscono le donne sono provocati dagli ormoni, soprattutto in relazione con le mestruazioni. Mal di testa ormonale: ecco come riconoscerlo.

Mal di testa ormonale: come riconoscerlo

Secondo diversi studi sarebbero almeno 5 milioni le donne in età fertile che ogni mese soffrono di emicrania in relazioni alle variazioni ormonali. Estrogeni e progesterone, infatti, giocano un ruolo chiave nella regolazione del ciclo mestruale e possono anche influenzare le sostanze chimiche legate alla cefalea nel cervello. Ecco perché spesso le donne in particolare sono colpite da mal di testa ormonale in concomitanza con le mestruazioni ma non solo.

Il mal di testa legato agli ormoni, in una donna in età fertile colpisce quasi sempre due giorni prima dell’arrivo delle mestruazioni o nei primi tre giorni di flusso, quando si verifica il naturale calo del livello di estrogeni. In questo caso è un’emicrania mestruale e i sintomi sono spesso molto più forti rispetto a quelli di un mal di testa determinato da altri motivi.

Le mestruazioni però non sono l’unica causa del mal di testa da ormoni, che può infatti essere scatenato anche da altri fattori. Il primo è l’uso della pillola anticoncezionale: c’è chi dall’inizio dell’utilizzo sente il mal di testa diminuire e chi, invece, soffre di dolore emicrania, soprattutto nella settimana di sospensione dell’anticoncezionale, quando il livello di estrogeni cala.

Anche in gravidanza i mal di testa possono aggravarsi, soprattutto durante il primo trimestre. Nella maggior parte dei casi però, fortunatamente il dolore si affievolisce con l’evolversi della gestazione, fino a scomparire completamente.

Infine, anche l’avvicinarsi della menopausa e la conseguente diminuzione degli ormoni spesso determina un peggioramento dell’emicrania.

Mal di testa ormonale: sintomi e come riconoscerlo

Come visto, i mal di testa sono causati da diverse ragioni ma spesso nelle donne questi si presentano in concomitanza con il ciclo mestruale o con gli ormoni. Per capire se il mal di testa si presenta con sbalzi ormonali è utile avere un diario, da compilare per almeno tre cicli mestruali, nel quale segnare scrupolosamente la frequenza e la durata degli attacchi, insieme alla comparsa delle mestruazioni e alla durata del ciclo. Solo in questo modo è possibile capire se esista una correlazione.

Se la stesura del diario come metodo per capire se c’è un legame, mostra che i mal di testa insorgono poco prima del ciclo mestruale, puoi:

prediligere piccoli pasti frequenti, consumare un piccolo spuntino prima di coricarsi, senza saltare mai la prima colazione, per mantenere alti i livelli di zuccheri nel sangue. Saltare i pasti o digiunare troppo a lungo può scatenare gli attacchi.

Mantenere un ciclo del sonno regolare, evitare di dormire troppo, oppure troppo poco.

Eliminare le situazioni di stress, per mantenere lo stress sotto controllo un valido aiuto è dato dall’attività fisica regolare e dalle tecniche di rilassamento.