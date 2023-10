Avere la pancia piatta è il desiderio di ogni donna e anche uomo. La pancia gonfia non è un problema solo di chi è sovrappeso ma anche chi è magro. Ecco la dieta per dimagrire velocemente e avere pancia e stomaco piatto.

Dieta per eliminare la pancia e avere uno stomaco piatto: come dimagrire velocemente

Uno dei desideri delle donne, ma anche degli uomini, è eliminare la pancia e avere uno stomaco piatto. Per riuscirci prima di tutto bisogna fare attenzione a cosa si mangia fino a quando non si dimagrisce. Anche dopo, comunque, bisogna mantenere una dieta bilanciata. Ecco le regole basilari di una dieta per dimagrire velocemente e avere una pancia e stomaco piatto. Le regole base sono semplici.

No agli alimenti raffinati, quali pasta, pane, merendine, riso e tutte quelle cose fatte con la farina bianca.

Sono preferire i prodotti integrali, perché danno una maggiore sensazione di sazietà, sono ricchi di fibre e aiutano a dimagrire.

Fare una colazione proteica e non saltiamo i pasti. Uova, affettati magri, avena, frutta e yogurt greco sono un toccasana per la nostra salute. Non solo danno energie per affrontare meglio la giornata, ma sono digeribili e non stressano troppo il fegato.

Evitiamo i dolci, le bevande gassate e non eccediamo con i carboidrati. Per eliminare la pancia, almeno all’inizio, è bene evitare di mangiare dolci, tranne il cioccolato fondente.

Frutta, verdura e acqua. Frutta e verdura aumentano il senso di sazietà e apportano fibre alla nostra dieta. Per quel che riguarda l’acqua invece, aiuta a depurare il corpo meglio circa due litri.

Dieta per dimagrire velocemente pancia e stomaco

Nella dieta per dimagrire velocemente in particolare pancia e stomaco, è bene associare l’attività fisica. All’inizio almeno è meglio evitare esercizi che riguardano gli addominali: questo perché non solo non li vedremmo sotto il grasso addominale, ma lo farebbe sembrare più gonfio.

La regola dei 10.000 passi. È stato visto infatti che fare 10.000 passi al giorno aiuta a rimanere in forma. Fa consumare grassi senza stressare troppo il corpo, soprattutto se non si è sportivi, aiuta la circolazione e migliora l’umore.

Fare attività fisica almeno 2 o 3 volte alla settimana. Meglio quella ad alta intensità, come camminare, fare dieci secondi di corsa alla massima velocità, e poi tornare a camminare, alternando camminata e corsa veloce per qualche minuto. Anche i plank e gli squat sono perfetti per eliminare la pancia.

Un’altra regola basilare della dieta per dimagrire la pancia è di fare cinque pasti al giorno. Colazione, pranzo e cena, più due spuntini, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio. Gli spuntini sono di fondamentale importanza per mantenere attivo il metabolismo, evitando attacchi di fame tra i pasti principali.