Al mondo ci sono delle malattie molto diffuse che colpiscono purtroppo un gran numero di persone. Scopriamo insieme quali sono quelle più frequenti.

Malattie più comuni del mondo

Le malattie più comuni al mondo sono in generale cinque. Di seguito scopriamo quali sono i problemi di salute che colpiscono la maggior parte della popolazione mondiale.

Malattie cardiovascolari

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nel mondo sia tra gli uomini che tra le donne. Ogni anno infatti in tutto il mondo sono davvero tanti coloro che perdono la vita per colpa di questo tipo di malattia.

In generale a preoccupare principalmente sono gli infarti.

Tumori

I tumori sono la seconda causa di morte al mondo. Questo problema può colpire varie parti del corpo e spesso, nonostante le cure che stanno migliorando sempre di più, causano il decesso di chi ne è afflitto.

Diabete

Il diabete colpisce nel presente ben 422 milioni di persone. Si tratta infatti di una malattia davvero diffusa in tutto il mondo che si manifesta quando l’organismo non produce abbastanza insulina oppure quando non la gestisce in menire ottimale.

Malattie respiratorie

Le malattie respiratorie croniche rappresentano un problema molto diffuso nel mondo, infatti sono tante le persone che soffrono di asma bronchiale, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), di malattie respiratorie professionali, di apnee notturne e di ipertensione polmonare.