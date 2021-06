Le alghe sono dei prodotti vegetali ricchi di benefici per l’organismo. I motivi per sfruttarle sono davvero numerosi, infatti esse sono in grado di donare salute sia alla pelle che ai capelli. Proprio nei confronti della chioma offrono dei benefici importanti rendendoli non solo più belli da vedere, ma anche più sani.

Alghe per prevenire la caduta dei capelli

Le alghe sono molto utili per prevenire la perdita dei capelli. Trattandosi di vegetali ricchi di vitamine del gruppo B, di rame e di ferro, queste riescono a rigenerare i capelli sfibrati e deboli donandogli forza.

Proprio per questo motivo suggeriamo di assumere alga spirulina sotto forma di integratore allo scopo di migliorare la salute e la resistenza dei capelli.

Alghe contro la forfora

Tra i numerosi benefici delle alghe c’è anche quello di ridurre in modo importante la formazione della forfora. Queste infatti sono ricche di antiossidanti e quindi consentono di risolvere questo problema in modo naturale. Assumere quindi alghe in maniera costante per almeno 4 o 5 volte alla settimana è molto importante per ridurre la forfora. Dopo un solo mese di trattamento si noteranno infatti i primi benefici ottenendo un cuoio capelluto molto più pulito e sano.

Alghe per chi ha i capelli grassi

Le alghe sono molto utili anche contro i capelli grassi e proprio per questo consigliamo a chi ne soffre di sfruttare i benefici di questo rimedio naturale. Le alghe infatti sono ricche di vitamina B2 e quindi tendono ad assorbire in maniera del tutto naturale le sostanze grasse che la pelle produce.

Per tale motivo vi suggeriamo di applicare dell’alga spirulina in polvere direttamente sul cuoio capelluto per poter eliminare le sostanze grasse già con il risciacquo.

Dopo qualche settimana di applicazione noterete che i capelli smetteranno di essere grassi e resteranno puliti più a lungo.