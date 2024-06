Mangiare carboidrati senza ingrassare: come si può fare?

Quando si comincia un regime dietetico si pensa che ci siano degli alimenti o fonti nutritive come i carboidrati da escludere. In realtà sono ammessi nella dieta ma bisogna saperli scegliere in modo giusto proprio per evitare di ingrassare. Vediamo come fare e le alternative valide.

Mangiare carboidrati senza ingrassare

Durante un regime dietetico i carboidrati non sono da eliminare, anzi. Si possono consumare ma bisogna scegliere alimenti di qualità proprio per non eccedere con le calorie di troppo e quindi ingrassare. In base a uno studio che è stato condotto,, una dieta a base di cereali integrali, frutta e verdura non ricche di amido è particolarmente efficace.

In seguito a una ricerca condotta su delle donne over 50, non è solo importante la quantità, ma anche e soprattutto la qualità degli alimenti. I cereali integrali come la pasta o il riso sono adatti da portare in tavola in quanto ricchi di determinate proprietà nutritive. Forniscono infatti nutrienti come fibre, antiossidanti e grassi buoni.

Il consumo di carboidrati quali i cereali integrali ha particolari effetti positivi sulla salute del metabolismo mentre un regime alimentare che contiene diversi zuccheri e prodotti raffinati porta a conseguenze serie per la salute. Quindi assumere i carboidrati non porta a ingrassare, ma bisogna semplicemente fare attenzione alle quantità.

Una fonte alimentare è molto importante per l’organismo e bisognerebbe introdurli nella propria dieta quotidianamente, anche durante un regime dietetico. Sono parte di un regime equilibrato sano dal momento che forniscono tutti quei nutrienti che sono indispensabili al benessere dell’organismo.

Mangiare carboidrati senza ingrassare: consigli dell’esperta

In un regime atto a dimagrire il consumo dei carboidrati non va ridotto o eliminato, ma bisogna semplicemente apportare alcune modifiche e accorgimenti, come spiega Valentina Schirò, nutrizionista. L’esperta consiglia di aggiungere alla colazione dei grassi buoni come una manciata di noci o di mandorle, per esempio.

Un’altra opzione valida per consumare questo prodotto è introdurre, poco prima del pranzo e della cena, una porzione di verdure o della frutta secca a guscio. Considerando che le verdure sono ricche di fibre, in questo modo si permette di assimilare nel modo migliore una fonte nutriente come i carboidrati arrivando a saziarsi senza esagerare con le quantità.

Per esempio, cominciare il pasto con un’insalata di rucola condita con dell’olio extravergine di oliva e dei pezzetti di mela può aiutare ad assorbire nel modo migliore questo nutriente. Per la merenda, al posto della solita brioche o sacchetto di patatine, è possibile optare per un cracker o una fetta di pane insieme al formaggio in modo da ridurre la sazietà.

Mangiare carboidrati senza ingrassare: formula dimagrante

