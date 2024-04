Carboidrati nella dieta: quali assumere

Quando si comincia un regime dimagrante si pensa sempre di eliminare i carboidrati in quanto ritenuti, spesso a torto, dannosi per la dieta. In realtà, è necessario fare la giusta distinzione riguardante questo tipo di nutriente. Proviamo a capire, nei paragrafi a seguire, quali sono quelli da consumare e da evitare per un dimagrimento sano e salutare.

Carboidrati nella dieta

Con il termine carboidrati si fa riferimento a una delle tre categorie di macronutrienti da inserire nel proprio piano alimentare. Rispetto alle proteine e ai grassi, si distinguono proprio perché sono ricchi di energia e quindi indispensabili per il proprio fabbisogno e dispendio energetico. In un regime dimagrante sono spesso visti come un qualcosa di negativo.

Bisogna però sapere che non tutti i tipi di carboidrati sono uguali e quindi non vanno demonizzati, ma come ogni alimento che si rispetti, vanno scelti con moderazione. Alcuni risultano essere parte integrante del proprio piano alimentare, mentre altri andrebbero consumati in maniera moderata da ogni soggetto, a prescindere dal bisogno di dimagrire.

Innanzitutto quando si segue un regime dimagrante bisogna distinguere tra carboidrati semplici, un gruppo nel quale si inseriscono gli zuccheri che si possono digerire rapidamente tra cui i dolci, le bevande zuccherate, ma anche la frutta. Gli altri sono quelli complessi presenti in alimenti come legumi, cereali e verdure.

Ci sono poi alimenti che apportano soltanto energie ma che non sono ricchi di nutrienti come vitamine, sali minerali di cui il fisico ha bisogno. Si tratta di alimenti ricchi di zuccheri che andrebbero evitati o per lo meno limitati per quanto riguarda il consumo.

Carboidrati nella dieta: quali evitare

I carboidrati sono una categoria di macronutrienti che hanno un peso non indifferente nel programma alimentare da consumare nella vita di tutti i giorni. Bisognerebbe evitare quei tipi di carboidrati che sono in aggiunta ai cibi e che apportano tantissime calorie che sono la causa di chili in eccesso.

Per esempio lo zucchero da tavola, il classico saccarosio, ma anche le bevande e gli snack fanno parte di questa categoria. Sono tutti quegli alimenti che aumentano l’apporto di calorie senza fornire i nutrienti necessari. Tra questi non bisogna poi dimenticare le bevande gassate che, essendo ricche di zuccheri, stimolano maggiormente la voglia di dolce.

La seconda categoria riguarda invece quei carboidrati che sono stati elaborati e processati e che quindi hanno subito dei processi industriali. Si tratta infatti di alimenti realizzati con farine raffinate come pane bianco, pasta bianca e riso bianco. Sono cibi che si digeriscono rapidamente, ma che non consentono i nutrienti adatti.

In questo gruppo rientrano anche i succhi di frutta che, sebbene contengano vitamine e sali minerali, sono ricchi di frutta e quindi di zuccheri. A tal proposito, è possibile sostituire i succhi con della frutta intera che è maggiormente saziante e contiene più fibre. Si consiglia di consumare tutti quei carboidrati come legumi, frutta e verdura, ma anche cereali integrali vedi pasta che forniscono energia e che non hanno subito un processo industriale.

