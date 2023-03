Gli esperti e professionisti del campo dell’alimentazione sono concordi nell’affermare che mangiare sano è il primo passo per un fisico in forma e per migliorare la propria salute. In inverno, a causa di alcuni malanni di stagione e del freddo, consumare alimenti adeguati e salutari significa anche prevenire le influenze e i raffreddori. Scopriamo quali cibi sono adatti da consumare in inverno.

Mangiare sano in inverno

Gli alimenti sani, insieme a un po’ di movimento e alle buone abitudini. rappresentano il trittico ideale per essere in forma, non solo nella stagione invernale, ma anche per tutto l’anno. Mangiare sano equivale infatti a garantire una corretta alimentazione e un buon benessere psicofisico all’organismo e al fisico, in generale.

Durante la stagione invernale, anche per combattere i classici malanni di stagione, come raffreddori e influenza che sono in agguato, è essenziale partire da una buona alimentazione per stare bene. In questo periodo diventa quindi fondamentale aumentare il fabbisogno calorico giornaliero stimolando così le difese immunitarie.

I mesi invernali contraddistinti da uno stile di vita più sedentario, complice il freddo si tende a stare maggiormente in casa, le ore di luce che si riducono e gli impegni lavorativi possono rappresentare una minaccia per la salute e soprattutto per il fisico che ne risente molto di più con effetti anche sul benessere. Per questa ragione, mangiare sano diventa un ottimo modo per riuscire a mantenersi in forma.

Durante il periodo invernale risulta ancora più importante nutrirsi in maniera adeguata proprio per garantire al fisico tutto il fabbisogno e i nutrienti maggiori di cui ha bisogno per prevenire i classici problemi e malanni di stagione.

Mangiare sano in inverno: consigli

Considerando che mangiare sano diventa fondamentale proprio per stare bene ed evitare di sgarrare o lasciarsi andare a qualche peccato di hola, è molto importante inserire nella propria dieta dei cibi da consumare in questo periodo che aiutano a tenere sotto controllo il peso e quindi evitare di ingrassare eccessivamente.

Ci sono alcuni elementi che, se inseriti in modo corretto all’interno della propria dieta e programma alimentare, possono sicuramente aiutare a dimagrire e quindi smaltire i chili in eccesso. Tra questi cibi, sono assolutamente consigliati i carciofi dal momento che possiedono diversi nutrienti come proteine, vitamine ferro e tantissimi altri sali minerali.

Inoltre, aiutano a facilitare il tratto digestivo. Si consiglia anche di consumare un ortaggio che sicuramente è un po’ il simbolo di questa stagione, ovvero la zucca, che risulta essere ricca di fibre, facilita la diuresi e contiene vitamina T che va a velocizzare il processo metabolico e quindi aiutare a perdere rapidamente i chili in eccesso. Sono anche consigliate le zuppe e le minestre che riscaldano e hanno ottime proprietà nutritive.

Il kiwi è un altro alimento da inserire tra i cibi invernali per mangiare sano dal momento che regolarizza l’intestino e ha proprietà depurative. La cipolla, magari da usare in insalate, è un altro alimento da inserire dal momento che aiuta a perdere i chili in eccesso così come i broccoli che hanno pochissime calorie.Non bisogna poi dimenticare il consumo di tè verde che aiuta a sciogliere i grassi grazie alla teina che è contenuta in questa bevanda. Un altro ortaggio sicuramente da assumere sono i finocchi che depurano grazie alle proprietà diuretiche e depuranti.

