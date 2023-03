Dieta di Geppi Cucciari: come ha perso 10 chili in 40 giorni

ebbene molto rigorosa, con la sua dieta, Geppi Cucciari è riuscita a perdere 10 chili in 40 giorni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta di Geppi Cucciari ed, eventualmente, come raggiungere il suo stesso risultato.

Dieta di Geppi Cucciari

Abbiamo imparato a conoscere Geppi Cucciari sul famoso palco di Zelig e, con il tempo, abbiamo imparato ad amarla per la sua battuta sempre pronta e la sua autoironia. Oggi, Geppi Cucciari è anche una brava conduttrice radiofonica e televisiva, seguitissima dal pubblico, anche sui social, dove Geppi è molto attiva.

Negli ultimi tempi, si parla tanto di Geppi Cucciari e della sua forma fisica perfetta. D’altra parte, non potrebbe essere altrimenti, visto che la conduttrice è anche una ex cestista e, ancora oggi, una persona sportiva.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, qual è la dieta di Geppi Cucciari, come ha fatto a perdere 10 chili in 40 giorni e quali sono le discipline sportive alle quali si dedica per mantenere stabile i risultati raggiunti.

Dieta di Geppi Cucciari: come seguirla

La dieta di Geppi Cucciari si divide in due fasi: la prima fase è molto rigorosa e prevede l’eliminazione totale di grassi e carboidrati; la seconda fase e meno rigorosa e prevede il ritorno al regime alimentare abituale, ma con qualche accortezza. Geppi Cucciari, ad esempio, nella seconda fase della dieta ha deciso di rinunciare ai latticini e agli alimenti lievitati.

Geppi Cucciari è seguita da un nutrizionista. Con il tempo e l’impegno, la nota conduttrice ha notato e apprezzato i cambiamenti nella sua forma fisica. Poiché nessuna dieta funziona se non abbinata ad un regolare esercizio fisico, Geppi Cucciari, da buona sportiva quale è, alterna l’alimentazione sana a lezioni di Crossfit e Trx.

