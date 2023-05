Le maschere di bellezza al viso sono un concentrato di principi attivi, un vero toccasana per la cura della pelle. Idratanti, purificanti, detox, lenitive, nutrienti o illuminanti, ne esistono di tantissime varietà e funzioni, ma vanno scelte in base all’esigenza epidermica. Ecco i benefici della maschera all’argilla bianca.

Maschera all’argilla bianca: i benefici

Roccia sedimentaria ricca di silicati idratati, calcio, zinco e magnesio, l’argilla bianca è un composto naturale dalle straordinarie proprietà assorbenti, purificanti, plastiche e antibatteriche. È l’ingrediente base di diverse maschere di bellezza e impacchi, perché emulsionabile e facile da modellare.

Delicata e dalla grana fine, l’argilla bianca è utile per eliminare gli inestetismi senza disidratare o provocare arrossamenti sulla pelle. Per questo, è indicata anche per trattare la pelle secca e sensibile. Dal potere sebo-regolatore, libera i pori eliminando le impurità e uniformando l’incarnato.

Largamente impiegata presso i centri estetici per trattamenti mirati, l’argilla bianca ha effetti detossinanti, rallenta la comparsa dei primi segni del tempo e regala alla pelle un aspetto più luminoso e giovane. L’argilla bianca, come tutte le argille, vanta numerose proprietà in ambito cosmetico, tra cui ha un effetto detox.

A contatto con l’acqua l’argilla bianca diventa un composto omogeneo e morbido simile al fango. Gradevole nell’applicazione, una volta essiccata, essendo altamente idrosolubile, si può rimuovere con un semplice risciacquo.

Gli impacchi e le maschere a base di argilla bianca agiscono sulla pelle eliminando le cellule morte presenti in superficie. Ciò spiega le tante indicazioni dell’argilla bianca, che è adatta per purificare la pelle ma anche per rivitalizzare e tonificare una pelle cadente. Infine, l’argilla bianca possiede proprietà anti arrossamenti.

I benefici dell’argilla bianca sono veramente tanti. Ecco i principali e per quali tipi di pelle va bene.

Maschera argilla bianca per pelli sensibili

L’argilla bianca va bene per qualsiasi tipo di pelle, dalla più secca a quella più grassa o impura.

Anche se non avete nessun problema specifico una maschera con argilla regalerà un aspetto più sano alla vostra pelle per le proprietà remineralizzanti. E’ importante anche per esfoliare la pelle da fare una volta a settimana.

Maschera argilla bianca per pelli impure

Se avete la pelle impura utilizzate prodotti con argilla bianca, per restringere i pori e contrastare le imperfezioni. Un mix interessante è quello tra argilla bianca e zinco che potete trovare all’interno di una maschera viso che purifica la pelle in profondità.