Priyanka Chopra: la beauty routine della modella indiana

Vincitrice del concorso di bellezza Miss Mondo 2000, Priyanka Chopra è la prima attrice di Bollywood ad aver vinto cinque Filmfare Awards in cinque categorie diverse. 40 anni compiuti, Priyanka è una delle donne indiane più apprezzate di sempre dal mondo del cinema e della moda. Ecco la sua beauty routine.

Priyanka Chopra: la beauty routine dell’attrice indiana

Priyanka Chopra, modella e attrice indiana, sposata dal 2018 con il cantante Nick Jonas da cui ha avuto una figlia Malti Marie di appena un anno, è super ammirata in tutto il mondo per la sua bellezza dai tratti caratteristici. Ma come fa a mantenere una pelle così curata? Merito della sua dedizione alla cura della pelle, dovuta alla sua cultura indiana.

La beauty routine di Priyanka Chopra deve molto, infatti, alla sua origine indiana e all’esempio che la madre le ha trasmesso sin da piccola sull’importanza estrema della self-care di ogni giorno. Da cosa parte la sua skincare?

Ad esempio, in vista di un’uscita serale, Priyanka applica una maschera sul viso per 20 minuti e poi dopo passa alla crema Obagi Hydrate Luxe.

Due volte al mese fa un trattamento allo scalpo con una ricetta tradizionale indiana fatta in casa a base di olio di cocco e un goccio di olio di ricino appena prima di fare lo shampoo.

Con la stessa cadenza fa uno scrub corporeo strofinando il corpo sotto la doccia con una spugna vegetale di luffa, seguito dal massaggio con una emulsione fatta con una crema body lotion e olio di argan.

Uno dei segreti di bellezza di Priyanka Chopra, diffusi sul web, è una maschera fai da te a costo praticamente zero. E’ un potente alleato anti age per contrastare rughe e pulire i pori. Servono soli tre ingredienti della cucina.

Il procedimento, nello specifico, vuole che si mescolino due cucchiai di yogurt con altrettanti di farina d’avena. A questi si dovrà aggiungere la stessa quantità di curcuma. Dopo che avrai ottenuto un composto omogeneo dall’aspetto simile a una crema, potrai distribuirlo sul viso. Lascialo agire per 30 minuti, poi sciacqualo via con dell’acqua tiepida.

Segreti di bellezza dell’ex modella indiana Priyanka Chopra

Se l’attrice ed ex modella indiana Priyanka Chopra dovesse consigliare un trucchetto di bellezza su tutti, direbbe ai suoi seguaci in tutto il mondo:

“L’importanza della cura della pelle prima di applicare il trucco. Mi sono sempre presa cura della mia pelle, ma crescendo ho sempre dato la priorità alla mia cura della pelle prima di un’applicazione di trucco, e il trucco sembrava semplicemente migliore”, ha detto Priyanka.

E ha aggiunto l’attrice indiana: “Penso che la bellezza sia uno strumento che ti permette di esprimere te stesso e la tua creatività. Siamo tutti diversi e ciò che è giusto per me potrebbe non esserlo per qualcun altro. Non credo davvero nell’infrangere le regole di bellezza, perché non ce ne sono”.