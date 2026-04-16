Meditazione gratuita al Talamela Yoga di Quarrata

Al Centro Talamela Yoga Centro Biodinamico, situato in Via Enrico Fermi 24 a Quarrata (51039), è proposto un ciclo di incontri dedicati alla meditazione che unisce aspetti storici, teorici e pratici. Il programma invita a esplorare tradizioni antiche come il Buddhismo e pratiche contemporanee spesso riassunte nella dicitura McMindfulness, offrendo a chi partecipa una panoramica ampia e accessibile.

Le sessioni sono pensate per offrire sia una panoramica informativa sia momenti esperienziali: ogni incontro può essere seguito come modulo singolo oppure come parte di un percorso continuativo. Tutte le attività sono inserite nel progetto europeo Open Quarrata e sono completamente gratuite, con l’obiettivo di rendere la pratica della meditazione fruibile a un pubblico eterogeneo.

Cosa includono le serate

Gli incontri alternano spiegazioni storiche e principi teorici ai momenti pratici di esercizio. Si affrontano temi come l’origine delle tecniche meditative, le differenze tra approcci tradizionali e moderni, e semplici esercizi di respirazione e consapevolezza guidata. Il contenuto è pensato per essere immediatamente applicabile nella vita quotidiana: la parte pratica pone al centro il corpo e la postura, mentre la parte teorica aiuta a contestualizzare le pratiche nel tempo e nella cultura.

Struttura didattica e approccio

La proposta segue un formato tematico ed esperienziale, con brevi introduzioni teoriche seguite da momenti pratici. Si spiega il significato di termini chiave e si sperimentano esercizi brevi, studiati per chi si avvicina per la prima volta e per chi desidera approfondire. L’uso di esempi quotidiani e metafore facilita la comprensione, mentre le pratiche guidate permettono di percepire immediatamente gli effetti della tecnica.

Partecipanti e modalità di fruizione

Le attività sono aperte a giovani e adulti senza requisiti particolari: non serve esperienza precedente di meditazione. Ogni incontro è pensato in modo che sia possibile partecipare singolarmente, così come inserirsi in un percorso più ampio. Questo approccio flessibile consente di avvicinarsi alla pratica senza impegni obbligatori e di scegliere gli argomenti di maggiore interesse tra le date proposte.

Obiettivi e benefici attesi

Gli incontri mirano a fornire strumenti pratici per migliorare la gestione dello stress, la concentrazione e la consapevolezza corporea. Pur non essendo una terapia, la pratica regolare della meditazione può contribuire al benessere psicofisico e offrire strategie utili nella vita quotidiana. Le sessioni promuovono anche una riflessione critica sulle versioni più commerciali della meditazione, come la McMindfulness, mettendo a confronto scopi e metodi diversi.

Calendario, orari e contatti

Le date degli incontri sono le seguenti: Mercoledì 25 marzo, Venerdì 10 aprile e Mercoledì 22 aprile. Gli orari variano a seconda del giorno: il venerdì le sessioni si tengono dalle 20:00 alle 21:30, mentre il mercoledì l’appuntamento è dalle 16:00 alle 17:30. È possibile partecipare a uno o più incontri a seconda delle proprie esigenze, senza costi di iscrizione.

Luogo pratico e prenotazioni

Gli incontri si svolgono presso il Talamela Yoga Centro Biodinamico, in Via Enrico Fermi 24, Quarrata (51039). Per informazioni e prenotazioni è attivo il riferimento del progetto: Open Quarrata, telefono +39 351 5072807. Durante la chiamata è possibile chiedere dettagli sulla locandina informativa, sulle eventuali limitazioni dei posti e su eventuali indicazioni logistiche per raggiungere il centro.

Partecipare a queste serate rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino la meditazione in un contesto protetto e guidato, confrontando tradizione e approcci contemporanei. Che si voglia fare un primo passo o approfondire pratiche già note, il ciclo proposto dal Talamela Yoga Centro Biodinamico offre strumenti concreti e un’introduzione critica all’argomento.