La dieta di Angelina Jolie: come si mantiene in forma l’attrice?

Angelina Jolie, una delle donne più amate e ammirate al mondo, è in perfetta forma e appare come all’inizio del suo successo, appena ventenne. Ma come fa a restare in forma? Ecco svelata la dieta molto rigida di Angelina Jolie, madre di sei figli.

La dieta di Angelina Jolie: star di Hollywood

Per essere sempre così magra l’attrice americana più famosa di tutti i tempi, Angelina Jolie, segue da anni una dieta a dir poco drastica associata a un allenamento costante. Un regime alimentare ricco di privazioni, che gli esperti del settore sconsigliano di seguire per un periodo superiore a 21 giorni. Scopriamo il suo piano alimentare.

Un regime alimentare a dir poco drastico, quello della Jolie, che la vede assumere pochissime calorie al giorno. Angelina Jolie segue una dieta di sole 600 calorie e, pensare che generalmente, una persona sana ne assume 1200 al giorno, il doppio.

L’ex moglie di Brad Pitt è in perenne detox per restare così magra. Il regime alimentare dell’attrice americana è composto per lo più da liquidi “detox”, in modo da mantenere sempre bene idratato il corpo.

Non a caso, lei stessa ha rivelato che mangia la zuppa anche per giorni consecutivi. I solidi, invece, sono pochi, ma non manca mai la frutta secca.

La stessa Angelina, ad esempio, ha dichiarato che in alcuni giorni consuma solo the verde e noci.

Pertanto, la dieta di Angelina Jolie non ha menù eccessivamente vari. E’ importante sottolineare che un piano nutritivo da 600 calorie al giorno deve essere seguito soltanto dietro consiglio di un esperto, e soprattutto, solo per un periodo di tempo limitato.

Angelina Jolie e i segreti della forma fisica

Angelina Jolie affianca la dieta restrittiva, da 600 calorie al giorno, a un potente workout. Quest’ultimo riguarda in genere una parte dedicata al cardio che la rende ancora più “magra” eliminando la massa grassa e un’altra solo di tonificazione.

Un’alimentazione ferrea come la sua e un allenamento costante e quotidiano la portano a non ingrassare mai anche perché non esiste nessun tipo di sgarro.