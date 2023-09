Jessica Biel, attrice americana, moglie della popstar Justin Timberlake, è in perfetta forma anche dopo i 40anta. L’attrice ha svelato la sua skincare preferita: scopriamo i suoi beauty tips.

La skincare preferita da Jessica Biel

Jessica Biel, attrice di Hollywood, è apparsa per la prima volta in tv con la serie Settimo cielo, di grande successo negli anni Novanta. Da lì ha avuto un escalation di successi sia in tv che al cinema tra cui il fortunato horror Non aprite quella porta, Appuntamento con l’amore e Capodanno a New York.

La bellissima 41enne ha conosciuto nel 2007 il cantante pop Justin Timberlake e nel 2012 i due si sono sposati a Savelletri, in Puglia. Dopo un anno dal matrimonio l’attrice ha cambiato il suo cognome in Timberlake, ma mantenendo il suo in campo professionale.

La coppia ha avuto il primo figlio, Silas Randall nel 2015 e nel 2020 il secondo. La Biel si mantiene sempre in forma tra stile di vita sano, attività fisica, trattamenti per la pelle e dieta. Cosa fa parte della sua skincare preferita?

Con una carnagione chiara, è ovvio che l’attrice si prende cura della sua pelle e in passato ha rivelato apertamente la sua routine. Ecco tutto ciò che sappiamo sui suoi prodotti preferiti e i migliori consigli. L’uso di un tonico per il viso che può rimuovere il sebo in eccesso, minimizzare i pori e aumentare l’idratazione, è essenziale per la routine di cura della pelle di Biel.

Lo spray viso di Mario Badescu con aloe, camomilla e lavanda è infuso con olio di lavanda e vitamina C per lenire e illuminare: uno dei preferiti dall’attrice. Quando Jessica viaggia, dice che la sua pelle tende a perdere idratazione, e usa l’Eminence Eight Greens Youth Serum.

“Il volo secca la mia pelle, quindi mi assicuro di idratare tutto”; ha scritto in un post.

Dotato di antiossidanti come estratto di yucca, semi di lino e agnocasto, Eight Greens Youth Serum protegge e idrata, mentre la formula Biocomplex a base di vitamine e acido alfa lipoico riduce la comparsa delle linee sottili.

Inoltre la Biel ha gli occhi a mandorla e la pelle secca di natura, quindi è importante mantenere contorno occhi idratato e rimpolpato con i giusti prodotti: i cerotti rinvigoriscono gli occhi stanchi utilizzando acido ialuronico e retinolo rimpolpanti per la pelle.

Jessica Biel e la skincare: segreti dell’attrice

Jessica Biel, come introdotto, ha rivelato i suoi segreti di bellezza per la cura costante della sua pelle, sempre idratata e luminosa nonostante di base sia secca. Biel nella skincare utilizza anche il balsamo multiuso per aiutare a combattere la secchezza. La Water Cream di Tatcha su Biel è un’ottima scelta per mantenere idratata la sua pelle secca e si mescola bene con il trucco che mette dopo.

Infine la sua pelle è davvero impeccabile al naturale infatti il suo trucco è solitamente minimale, ma è una fan del correttore Dior Skin Correct. “A Jessica non piace la sensazione del trucco sulla pelle, quindi ho scoperto che fondere il correttore con la crema idratante crea questo meraviglioso velo per la sua pelle” ha confessato il suo truccatore.