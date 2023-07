Janet Jackson è cantautrice, ballerina, attrice e compositrice statunitense. Sorella minore di Michael Jackson e ultimogenita della famiglia Jackson, ha 57 anni e si tiene in forma con una dieta specifica. Ecco cosa mangia.

Janet Jackson: la dieta della cantautrice

La cantautrice americana Janet Jackson, sorella minore del compianto Michael, ha seguito una dieta altamente funzionante che le ha fatto perdere molto peso. Come tante donne, Janet ha vissuto diversi alti e bassi quando si trattava di dieta, perdendo troppo o aumentando più del previsto.

Tuttavia, la cantautrice e attrice afferma che la chiave per una dieta di successo è mantenere la perdita di peso ottenuta. “Tutti possiamo perdere peso, ma imparare a mantenerlo è ciò che è difficile”, ha detto Janet Jackson.

Anche se è a dieta, la Jackson non elimina le prelibatezze come torte e biscotti. “Non devi privarti delle cose che ami, ed è questo il bello della mia dieta”, ha detto Janet.

Per quanto riguarda il suo regime di allenamento, ha un personal trainer, Tony Martinez, che la mette al lavoro. In questo momento Janet si dedica alla corsa. Qual è il tuo segreto per perdere peso?

La cantante è arrivata a pesare più di 80 chili e d’altronde i problemi di peso che la popstar ha dovuto affrontare in passato non sono mai stati un mistero: lo ha raccontato lei stessa, spiegando che negli ultimi anni ha ritrovato la forma facendo tanto allenamento e cominciando a mangiare sano.

L’input? Una campagna pubblicitaria per un brand di integratori alimentari di cui è stata testimonial, Nutrisystem.

Nel 2011 è avvenuta la svolta con questo metodo che le ha ridonato un fisico perfetto senza fare troppi sacrifici. “La gente può immedesimarsi in me perché ho vissuto la stessa esperienza e quindi so esattamente quali sono le difficoltà di mettersi a dieta”, ha detto la cantautrice

Janet ha scelto Nutrisystem perchè era l’unico regime con una serie di snack veramente golosi. L’artista non ha dovuto rinunciare alle cose che più le piacciono: biscotti, tortine, brownies e patatine. E il traguardo è stato raggiunto nel migliore dei modi, senza grandi privazioni.

La dieta di Janet Jackson: come si allena?

Janet Jackson nella sua carriera ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, rendendola una delle principali artiste musicali tra tutte.

Record: la sua posizione numero sette nella classifica dei 100 migliori artisti di tutti i tempi nel 2008 e la sua quinta posizione nella “Top 50 artisti R&B/hip-hop degli ultimi 25 anni” l’elenco nel 2010 era in cima agli elenchi particolari di Billboard.

Oltre alla dieta, la minore dei Jackson si dedica all’allenamento. Il suo consiste in cicli di squat, affondi, flessioni. Per cominciare, 15 ripetizioni di ogni esercizio. Dovresti eseguire 15 ripetizioni ciascuna di squat, affondi, flessioni e scricchiolii senza fare una pausa tra ogni ripetizione. Ripeti il ​​circuito quattro volte dopo aver terminato il circuito per un minuto.