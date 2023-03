Metabolismo in menopausa: come attivarlo naturalmente

Il metabolismo in menopausa va stimolato correttamente affinché la perdita di peso sia rapida ed effettiva. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo facendo affidamento su soluzioni semplici, immediate e naturali.

Metabolismo in menopausa

La perdita di peso è un percorso molto delicato che differisce da persona a persona perché ognuno di noi ha alle spalle storie cliniche e personali peculiari. Lo stesso percorso, come se non bastasse, può essere influenzato dal metabolismo che, in particolar modo per le donne in menopausa, inizia a rallentare a causa del calo di estrogeni e progesterone, rendendo difficile la perdita di peso o la capacità di mantenere stabile il peso raggiunto di recente grazie ad una dieta mirata.

Il metabolismo in menopausa, come in ogni altro stadio della vita, va stimolato adeguatamente e regolarmente adattando alla nuova fase lo stile di vita, a partire dal sonno, che deve essere di qualità e non solo di quantità, l’esercizio fisico, che deve essere regolare, e l’alimentazione, che deve essere fresca e genuina.

Metabolismo in menopausa: consigli

Il modo migliore per stimolare il metabolismo in menopausa e, dunque, favorire la perdita di peso o il mantenimento del peso forma, prima di tutto, è quello di apportare modifiche giuste all’alimentazione, che deve essere sana. Iniziate con l’includere nella vostra dieta il consumo regolare di proteine, fibre, grassi sani e carboidrati complessi. Si consiglia di evitare o limitare i carboidrati semplici, gli zuccheri e i grassi malsani. E’ preferibile non saltare mai la colazione e optare per cinque pasti al giorno, piccoli, anziché tre pasti al giorno, ma abbondanti.

L’allenamento fisico è fondamentale per mantenere inalterato il tono muscolare, la forma fisica, l’energia necessaria per affrontare la giornata e preservare il corretto funzionamento sia dei muscoli che delle articolazioni. Camminare a giorni alterni, per mezz’ora o un’ora, è fondamentale per stimolare il metabolismo.

Allontanate lo stress attraverso discipline specifiche, come, ad esempio, lo yoga, la meditazione o la respirazione profonda. Una vita serena è fondamentale non solo per perdere peso, ma anche per dormire bene ed affrontare tutto con più tranquillità.

Metabolismo in menopausa integratore

Nonostante l’impegno e la tenacia, il metabolismo in menopausa potrebbe continuare ad essere lento. A questo punto, è necessario intervenire attraverso l’assunzione regolare di un integratore alimentare che, da un lato, si preoccupi di stimolare davvero il metabolismo, dall’altro, possa contribuire a spegnere sul nascere il senso di fame, a causa del quale molte persone mangiano, sovente, tra un pasto e l’altro, affidandosi ad alimenti non propriamente genuini.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare grazie al quale spegnere il senso di fame e risvegliare il metabolismo per l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono, naturali al 100%, ovvero, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, allo scopo di preservarne proprietà e purezza.

Grazie ai benefici, sicurezza e affidabilità, è riconosciuto e consigliato come il miglior integratore naturale per il metabolismo in menopausa

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Spirulina Ultra è privo di controindicazioni ed effetti collaterali. La sua assunzione regolare favorisce:

Il ritrovato benessere psicofisico

Un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

Un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

Un maggiore controllo della fame

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.