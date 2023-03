Menopausa e capelli: come prevenire la caduta naturalmente

La menopausa è un processo biologico, durante il quale, ogni donna sperimenta sintomi diversi, da trattare in modo adeguato, allo scopo di preservare il proprio benessere psicofisico. La perdita dei capelli è tipica di questo periodo ma, fortunatamente, vi sono soluzioni naturali sulle quali fare affidamento per prevenirla e fermarla.

Menopausa e capelli

La menopausa è un processo fisiologico che, ad un certo punto della vita, ogni donna attraversa. Questo è un periodo delicato, durante il quale ogni donna si adatta ai cambiamenti fisici che il suo corpo attraversa a causa delle fluttuazioni ormonali, responsabili di sintomi diversi, ma specifici. La caduta dei capelli è uno dei problemi o cambiamenti che le donne affrontano durante questa fase così delicata.

La caduta dei capelli durante la menopausa può riferirsi ad una caduta vera e propria, ad un assottigliamento o ad un diradamento. Per quanto frustante, tuttavia, questo fenomeno è transitorio e poco preoccupante. Ciò nonostante, le soluzioni sulle quali fare affidamento per prevenirlo o fermalo sono diverse.

Menopausa e capelli: cause

Secondo gli studi condotti in questo settore, la caduta dei capelli durante la menopausa è la conseguenza dello squilibrio ormonale che si verifica, con particolare riferimento alla minore produzione di estrogeni e progesterone. Questi due ormoni, tra le altre cose, sono responsabili di capelli sani, forti e voluminosi. Durante la menopausa, tuttavia, un calo brusco dei loro livelli lascia spazio ad una produzione maggiore dei livelli di androgeni o, in ogni caso, ad ormoni maschili. Come conseguenza diretta, i follicoli piliferi si restringono e la caduta dei capelli ha inizio.

Fortunatamente, durante la menopausa, la caduta dei capelli è temporanea. Quando il corpo si sarà adattato al cambiamento, allora, ritornerà l’equilibrio, i capelli ritorneranno a crescere e, di conseguenza, svaniranno anche tutti gli altri sintomi associati a questo processo biologico. Ciononostante, bisogno comunque adoperarsi per preservare il proprio benessere psicofisico.

Menopausa e capelli: miglior rimedio naturale

La salute e la cura dei capelli è sempre fondamentale, ma vi sono alcuni stadi della vita, come quello relativo alla menopausa, in cui è necessario prestare maggiore attenzione, in modo da poter agire preventivamente e, in ogni caso, provvedere a fermare, in modo semplice e naturale, un fenomeno che, per la maggior parte delle donne, seppur temporaneo, è comunque una forma di disagio.

Foltina Plus è la prima soluzione naturale, specificatamente pensata e realizzata con l’obiettivo di prevenire e fermare la caduta dei capelli, strettamente connessa ad eventi transitori e fisiologici, che nulla a che vedere con situazioni patologiche, attraverso l’azione sinergica dei principi attivi che la compongono.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa , il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta. Foltina Plus è una lozione per capelli in spray naturale al 100%, ovvero, composta da ingredienti reperiti ed estratti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, per preservarne proprietà e purezza.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.