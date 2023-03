Gda: cos’è e come calcolarlo

La sigla gda (Guideline Daily Amounts) sta a indicare i valori giornalieri di riferimento che appaiono sulle etichette alimentari. I gda suggeriscono la quantità totale di energia e nutrienti che un adulto, in buono stato di salute, deve assumere quotidianamente. Scopriamo come calcolarlo nel modo giusto.

Cos’è il Gda

Per gda, come anticipato, si intendono i valori giornalieri di riferimento nutrizionale. Questi valori sono forniti su base volontaria dalle industrie alimentari, delle bevande e di vendita al dettaglio per informare sul contenuto di energia e nutrienti degli alimenti e delle bevande.

Fornendo al consumatore questa informazione, si spera abbia una maggiore consapevolezza di quanto ogni singolo prodotto contribuisca al raggiungimento di una dieta generale bilanciata.

Le industrie alimentari e di vendita al dettaglio ricavano i loro valori giornalieri di riferimento, gda, dalle linee guida governative internazionali ed europee che si basano sui più recenti dati scientifici pubblicati sui fabbisogni dietetici e sulle raccomandazioni alimentari.

In genere le gda sono disponibili per l’energia (calorie) e per i quattro nutrienti più importanti che potrebbero aumentare il rischio di sviluppare alcune patologie legate alla dieta: grassi, grassi saturi, zuccheri e sodio (o sale). Le gda per i carboidrati, le proteine e la fibra possono essere fornite a discrezione del fabbricante.

Come calcolare il Gda

Le linee guida per gli adulti si basano sui fabbisogni tipici di uomini e donne di 18 anni di età in buono stato di salute, di peso normale e/o per il mantenimento del peso.

I valori di gda per l’energia derivano dai fabbisogni medi stimati di popolazione per l’energia e tengono conto dei livelli attuali di attività e di stile di vita di un cittadino medio, che tende ad essere abbastanza sedentario.

L’energia viene espressa comunemente in “kilocalorie” (Kcal) ma anche in “Calorie”. Nel caso di una donna adulta la gda per l’energia è stimata pari a 2000 calorie mentre tale valore incrementa a 2500 calorie per un uomo adulto: questi valori sono utilizzati come riferimento per calcolare i valori giornalieri di riferimento.

Quando non è possibile fornire linee guida separate per uomo e donna, le gda per un soggetto adulto si basano sui valori di gda per la donna, al fine di evitare un consumo eccessivo.