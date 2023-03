Come si utilizza l’olio essenziale di lavanda? Proprietà e benefici

L‘olio di lavanda è un olio essenziale forse meno conosciuto di altri, estratto dalla Lavandula angustifolia – comunemente conosciuta come lavanda – e ricco di proprietà. Oltre ad emanare un buon profumo, ideale per regalare un aroma delicato alla casa, l’olio essenziale di lavanda è ricco di proprietà calmanti, antinfiammatorie, rilassanti. Vediamo le sue proprietà e i benefici.

Olio essenziale di lavanda: proprietà e benefici

Utilizzato soprattutto per usi esterni, l’olio di lavanda è utile, secondo alcuni studi, anche se assunto per via orale. E’ ricco di proprietà antibatteriche, antifungine; ha proprietà sedative; è un antinfiammatorio e antidolorifico naturale.

Secondo alcuni studi, l’olio essenziale di lavanda è persino capace di portare benefici a livello del tratto gastrointestinale. In caso di gastrite, coliche, flatulenza, questo prodotto naturale agisce da antispasmodico ed è ricco di proprietà carminative. Suggerito persino per combattere la forfora, l’acne e i dolori reumatici.

Infine, l’olio di lavanda è un buon alleato dei bambini: cicatrizzante naturale e delicato, indicato anche in caso di ferite e ustioni; utile per agire da antinfiammatorio dopo punture d’insetto, di medusa, scottature o eritemi e da calmante in caso di raffreddore, coliche dei più piccoli, insonnia e stati di agitazione notturni.

Le proprietà dell’olio di lavanda

L’uso di questo olio è consigliato per massaggi (anche per alleviare dolori muscolari). Come olio profumato per ambienti: si può mettere qualche goccia negli umidificatori dei termosifoni, oppure in potpourri.

Allevia l’insonnia: questo olio, infatti, promette di ridurre lo stress, allevia la depressione, allevia il mal di testa e l’insonnia. Basta aggiungere da una a tre gocce sul cuscino o sul letto per rilassarsi e dormire sonni sereni.

Tra le tante proprietà dell’olio essenziale di lavanda troviamo quelle:

digestive

spasmolitiche

carminative

balsamiche

aromatiche

antisettiche

diuretiche

rilassanti

lenitive per la pelle

Gli impieghi e i benefici dell’olio estratto dai fiori di lavanda sono dunque davvero numerosi.