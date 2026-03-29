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Menu bilanciati con la giusta dose di proteine per ogni pasto

Tre schemi alimentari pratici pensati dalla dottoressa Flavia Bernini per fornire la giusta quantità di proteine senza ricorrere a diete estreme

La gestione quotidiana delle proteine non richiede eccessi né rinunce drastiche: basta pianificare i pasti con attenzione. In questo articolo trovi tre schemi alimentari proposti dalla dottoressa Flavia Bernini, biologa nutrizionista, pensati per offrire varietà e semplicità in cucina. I piani sono leggermente ipocalorici (intorno a 1.600 kcal) e garantiscono una quota proteica che supera di poco la quota minima giornaliera raccomandata per una donna di 60 kg, senza avvicinarsi ai livelli delle diete iperproteiche.

Ogni menu è strutturato su quattro momenti: colazione, pranzo, spuntino e cena. Le porzioni e gli abbinamenti sono stati calibrati per assicurare equilibrio tra carboidrati, grassi e proteine, facilitare la sazietà e mantenere la praticità in cucina. Le tre proposte — a base di carne, pesce e vegetariana — si possono alternare durante la settimana per aumentare la varietà dei nutrienti e ridurre la monotonia alimentare.

Menu a base di carne: composizione e suggerimenti

Il menu con carne apporta complessivamente circa 72 g di proteine. La colazione comprende caffè o tè, 150 g di yogurt greco 0%, 20 g di granola, una manciata di frutti di bosco e due cucchiaini di miele, che insieme forniscono circa 17 g di proteine. A pranzo si propone una porzione di 80 g di pasta con 100 g di ricotta e zucchine a dadini con 1 cucchiaio di olio, per circa 22 g di proteine. Lo spuntino è una mela cotta con cannella e 10 g di noci (2 g di proteine). La cena prevede 180 g di pollo alla pizzaiola con fagiolini, 1 cucchiaio di olio, 50 g di pane e 1 mandarino, che insieme danno circa 31 g di proteine.

Perché funziona

Questo schema distribuisce le proteine lungo tutta la giornata, favorendo il mantenimento della massa muscolare e una sensazione di sazietà prolungata. L’uso di fonti diverse come lo yogurt greco e il pollo garantisce un apporto di aminoacidi variegato. È consigliabile variare il tipo di carne e completare con verdure di stagione per aumentare fibre e micronutrienti.

Menu con pesce: equilibrio e quantità

La proposta a base di pesce raggiunge circa 69 g di proteine. Colazione: caffè o tè, spremuta di 2 arance, 50 g di pane con marmellata (circa 5 g di proteine). A pranzo una pasta al sugo di tonno con 100 g di pasta, 150 g di salsa di pomodoro e 52 g di tonno sott’olio scolato più 1 cucchiaio di olio (27 g di proteine). Lo spuntino è composto da 4 mandarini (2 g di proteine). La cena prevede 200 g di branzino gratinato con un mix di 10 g di parmigiano e 10 g di pangrattato, broccoli e 50 g di pane, che aportano circa 40 g di proteine.

Suggerimenti pratici

Per chi preferisce il pesce, questo menu è utile per integrare omega-3 e proteine nobili senza appesantire la digestione serale. È importante cuocere bene il pesce e abbinarlo a verdure ricche di fibre per controllare la glicemia postprandiale. Varietà di specie marine aiuta a ridurre l’esposizione a eventuali contaminanti e a bilanciare i nutrienti.

Menu vegetariano: fonti vegetali e casearie

Lo schema vegetariano totalizza circa 67 g di proteine. La colazione prevede caffè o tè, 200 g di latte parzialmente scremato e 50 g di pane con marmellata (11 g di proteine). A pranzo una porzione di pasta e ceci con 80 g di pasta, 50 g di ceci secchi reidratati, biete, un cucchiaino di parmigiano e 1 cucchiaio di olio fornisce circa 24 g di proteine. Lo spuntino è 20 g di cioccolato e 1 kiwi (2 g di proteine). La cena «zucca filante» include 400 g di zucca, 1 cucchiaio di olio, 100 g di mozzarella, 20 g di parmigiano e 40 g di pane, apportando circa 30 g di proteine.

Adattamenti e consigli

Per chi segue un regime vegetariano è essenziale combinare legumi e prodotti caseari per migliorare il profilo degli aminoacidi. L’aggiunta di cereali integrali o semi a colazione può aumentare le fibre e ottimizzare la sazietà. Se si desidera ridurre i latticini, alternative come tofu o tempeh possono mantenere alta la quota proteica senza perdere equilibrio.

Scritto da Staff

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