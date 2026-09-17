Meteo, l’estate è ormai agli sgoccioli: tutta l’Italia in verde fino a sabato, ma attenzione ai temporali

(Adnkronos) – L'estate è agli sgoccioli e l'afa si è spenta. L'ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute mostra una situazione stabile, con tutta l'Italia bollino verde fino a sabato 19 settembre. Anche se le previsioni meteorologiche prospettano una fine del mese con temperature miti, l'emergenza ondate di calore sembra essersi ormai chiusa. Per questo tutte e 27 le città monitorate dal Ministero della Salute sono classificate con rischio zero per la salute. Sembrano ormai archiaviati i giorni in cui erano tutte in rosso e in arancione. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, oggi, venerdì 18 settembre, anche se le temperature si manterranno miti, il tempo sarà instabile al Centro, al Nordovest, sulle Alpi e su parte del Sud. Domani ci saranno ancora piogge e isolati temporali al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, ma già da domenica 21 settembre rimonta l'alta pressione al Nord con più sole. Inizio di settimana, lunedì, con qualche pioggia in Sicilia e Sardegna, ma sole altrove. Nel corso della prossima settimana, infatti, è atteso un rinforzo dell'alta pressione che avrà degli effetti sul tempo previsto sul bacino del Mediterraneo e dunque anche sull'Italia. Il tempo risulterà stabile e soleggiato, ma qualche pioggia potrebbe registrarsi su parte del Centro-Sud nella giornata di Martedì 22 Settembre, a causa di alcune infiltrazioni fresche in quota che sconfineranno sul lato orientale del nucleo anticiclonico.

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