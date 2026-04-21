Rapporto salute mentale 2026: numeri, servizi e il piano nazionale 2026-2030

Il Rapporto sulla salute mentale 2026, pubblicato dal ministero della Salute e relativo a tutte le regioni eccetto il Molise, offre un’istantanea dettagliata della domanda e dell’offerta di cura in Italia. Nel documento emergono numeri chiave: sono state assistite 845.516 persone dai servizi specialistici, con una prevalenza femminile del 55,9%. Contemporaneamente si registra un incremento degli accessi in pronto soccorso psichiatrico, un segnale che indica mutamenti nelle modalità di emergenza e di prima presa in carico.

Accanto ai dati quantitativi il Rapporto descrive l’attività dei servizi territoriali: oltre 10.061.000 prestazioni erogate con una media di 13,6 interventi per utente. Inoltre sono stati registrati 272.497 pazienti entrati in contatto per la prima volta con i Dipartimenti di Salute Mentale: di questi, circa il 95% (ossia 258.999 persone) hanno ricevuto un contatto di seguito alla loro prima esperienza di cura. Questi numeri delineano una rete impegnata ma sotto pressione.

Dati generali e tendenze

La fotografia statistica mette in evidenza alcune tendenze strutturali: la composizione per età riflette l’invecchiamento della popolazione, con il 66,3% degli assistiti oltre i 45 anni e concentrazioni maggiori nelle fasce 45-54 e 55-64. Gli accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici hanno raggiunto 636.113, valore superiore di 62.450 rispetto all’anno precedente, a testimonianza di una crescita della domanda urgente. Nel complesso, il numero totale degli assistiti è leggermente inferiore rispetto all’anno precedente, ma la pressione sui servizi acuti è in aumento.

Profilo demografico e differenze di genere

La prevalenza femminile emerge con particolare forza nelle diagnosi affettive: le donne presentano un tasso di depressione pari a 46,5 casi ogni 10.000 abitanti, quasi il doppio rispetto agli uomini (27,0 per 10.000). I disturbi di tipo schizofrenico, quelli legati all’abuso di sostanze e il ritardo mentale risultano più frequenti nel sesso maschile, mentre i disturbi affettivi e nevrotici predominano tra le donne. Si segnala inoltre una maggiore presenza femminile nella classe over 75 (10% contro il 6,4% maschile).

Servizi, personale e funzionamento

I Dipartimenti di Salute Mentale rimangono il fulcro dell’offerta pubblica: gli interventi sul territorio sono perlopiù erogati in sede (81,7%), seguiti da attività domiciliari (8,3%) e interventi esterni. Tra gli operatori prevalgono gli infermieri (44,1%) e i medici (28,9%), con un totale di 33.142 professionisti impiegati nelle unità operative psichiatriche pubbliche tra infermieri, psichiatri, psicologi e riabilitatori. Nonostante un lieve aumento del personale, il rapporto segnala una situazione di carenza storica e un carico di lavoro vicino ai limiti della sostenibilità.

Carico assistenziale e disparità regionali

Il Rapporto evidenzia una forte variabilità territoriale nell’offerta di servizi: alcune regioni garantiscono percorsi più articolati di cura, altre registrano gap organizzativi e di personale. Questa disomogeneità si traduce in differenze nell’accesso e nella qualità delle prestazioni. Secondo Massimo Cozza, responsabile del Dipartimento di Salute mentale della Asl Roma 2, sebbene il personale sia in aumento, «la situazione resta critica e il carico di lavoro è ai limiti», sottolineando l’importanza della rete dei Dipartimenti come presidio di sanità pubblica ma anche la necessità di interventi mirati per riequilibrare le risorse.

Il piano nazionale e le prossime novità nel monitoraggio

Il PANSM 2026-2030 (Piano nazionale per la salute mentale) introduce una serie di linee di intervento aggiornate dopo oltre un decennio: tra le priorità figurano il potenziamento della diagnosi precoce, il rafforzamento della neuropsichiatria infantile e la creazione di équipe multidisciplinari territoriali in collaborazione con famiglie e scuole. L’Accordo in Conferenza unificata del 29 dicembre 2026 ha reso operativo il piano e ha previsto risorse specifiche stanziate nella legge di Bilancio: 80 milioni per il 2026, 85 milioni per il 2027, 90 milioni per il 2028 e 30 milioni annui a partire dal 2029, di cui 30 milioni vincolati alle assunzioni di personale.

Per migliorare il monitoraggio delle azioni, il Rapporto verrà aggiornato con nuovi indicatori dedicati al PANSM, così da valutare efficacia e aderenza degli interventi nel tempo. L’attenzione è rivolta alle prime fasi della vita e alla transizione all’età adulta, con uno sguardo alle sfide poste dall’uso precoce dei social e degli smartphone: il rafforzamento della prevenzione, della promozione e della riabilitazione lungo l’intero arco della vita resta centrale per ridurre il ricorso alle urgenze e migliorare la qualità della presa in carico.