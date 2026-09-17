La maglietta adidas PrimeLift Essentials è stata concepita per chi pratica sport in ambiente caldo, offrendo una combinazione di leggerezza e traspirabilità. Grazie al tessuto jacquard a base di fibre riciclate, il capo resta fresco anche durante le sessioni più intense, senza sacrificare la sostenibilità.

Caratteristiche tecniche e materiali sostenibili

Realizzata al 78% di poliestere riciclato e 22% di elastan la maglietta garantisce elasticità e resistenza. Il filato riciclato proviene da bottiglie di plastica post-consumo, riducendo l’impatto ambientale e favorendo il concetto di moda circolare. Inoltre, la composizione del tessuto permette una rapida evaporazione del sudore, mantenendo la pelle asciutta grazie alla capacità di regolare la temperatura corporea. La tecnologia jacquard dona al tessuto una struttura a maglia fine, che aumenta la ventilazione senza compromettere la copertura.

Design, vestibilità e consigli d’uso

Il design presenta un girocollo con profilo interno che previene irritazioni al collo, mentre il logo adidas è stampato in modo discreto sul petto. La vestibilità ampia e il taglio corto conferiscono un look moderno e libero nei movimenti, ideale per esercizi di resistenza, yoga o cardio. Per sfruttare al massimo le sue proprietà, consigliamo di indossarla come primo strato durante l’estate e di abbinarla a leggings o pantaloncini tecnici.

Disponibile immediatamente, la maglietta può essere ordinata online con consegna prevista entro giovedì 24 settembre in tutta Italia. Il prezzo attuale è di € 29,90, scontato del 25% rispetto al listino originale di € 40,00, offrendo un’opportunità di acquisto conveniente per chi desidera un capo di qualità a costi ridotti.

Le domande più frequenti riguardano la vestibilità, la stagione di utilizzo e la capacità di affrontare esercizi ad alto impatto. La risposta è univoca: la maglietta è ampia e comoda, perfetta per l’estate grazie al suo tessuto traspirante, e progettata per sostenere anche i workout più intensi, garantendo comfort e libertà di movimento.