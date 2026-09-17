Non fa male, non si vede, non disturba la quotidianità, almeno finché non sia troppo tardi. È per questo che viene spesso definita il “ladro silenzioso delle ossa”: agisce nell’ombra, indebolendo progressivamente la struttura ossea, finché una frattura improvvisa non rivela un problema latente da anni.

Eppure, nonostante la sua diffusione e la sua pericolosità, l’osteoporosi viene sistematicamente sottovalutata. E il problema non riguarda soltanto gli anziani: la salute ossea si costruisce, o si compromette, molto prima di quanto si creda.

In questo contesto si inserisce la startup italiana Bone Health, che con il software proprietario M-Score si sta posizionando fermamente nella diagnosi e nella prevenzione dell’osteoporosi, fornendo una soluzione fondamentale per pazienti e professionisti del settore.

Il paradosso della prevenzione mancata

Esistono oggi strumenti consolidati per valutare la densità minerale ossea. Il principale è l’esame MOC/DEXA, una densitometria a raggi X che misura la solidità delle ossa e permette di classificare il paziente in modo rapido, relativamente semplice.

Il problema è che viene eseguito su una platea ristretta: tipicamente donne in menopausa, pazienti anziani già sintomatici, soggetti inviati dallo specialista dopo un evento avverso. La prevenzione attiva, quella che individua il rischio prima che si manifesti, è ancora troppo rara. E così, il più delle volte si scopre di avere le ossa fragili solo dopo la prima frattura.

Al quadro appena descritto c’è da aggiungere che ogni anno nel mondo vengono eseguiti oltre 90 milioni di esami di risonanza magnetica. Di questi, circa 23 milioni riguardano la colonna lombare, una delle indagini più richieste, spesso prescritta per il comune “mal di schiena”. Si tratta di una massa enorme di dati clinici, normalmente utilizzata per diagnosticare ernie, stenosi, patologie del disco intervertebrale. Dati che, fino a poco fa, non dicevano nulla sulla qualità delle ossa.

Solo in Europa, si stimano oltre 32 milioni di persone affette da osteoporosi e ogni anno si verificano circa 2,7 milioni di fratture da fragilità.

È qui che si inserisce l’intuizione di Bone Health su cui si basa la logica di funzionamento del software M-Score: e se fosse possibile estrarre informazioni sulla salute ossea direttamente da una risonanza magnetica già eseguita? Senza radiazioni aggiuntive, senza esami extra, senza alcun onere per il paziente.

La risposta è sì. Attraverso il loro SaaS, il sistema acquisisce le immagini della RM, le analizza tramite algoritmi dedicati e genera un report sulla salute ossea del paziente, del tutto analogo a quello prodotto dalla MOC/DEXA. Il tutto senza che il paziente debba fare nulla di diverso rispetto a una normale risonanza lombare: nessuna sequenza aggiuntiva, nessuna procedura speciale.

Un’opportunità di screening su larga scala

Il valore di questo approccio va ben oltre quello clinico. La risonanza magnetica viene eseguita, come detto, da una popolazione molto ampia e demograficamente diversificata: giovani con dolori alla schiena, adulti di mezza età, anziani con problemi degenerativi. Uomini e donne, distribuiti su tutte le fasce d’età. Una platea che nessun programma di screening tradizionale riuscirebbe a raggiungere con la stessa capillarità.

Questo significa che per la prima volta è possibile eseguire uno screening retrospettivo della salute ossea sull’intera popolazione che ha già effettuato una RM lombare — senza costi aggiuntivi significativi, senza infrastrutture dedicate, senza modificare i protocolli clinici esistenti. Una trasformazione silenziosa, ma potenzialmente rivoluzionaria, nel modo in cui si fa prevenzione.

Osteoporosi: non solo un problema degli anziani

Uno degli aspetti più trascurati del tema è la sua rilevanza anche per i giovani. La densità ossea raggiunge il suo picco intorno ai 25-30 anni: ciò che si costruisce in quella fase della vita determina in larga misura la solidità dello scheletro per i decenni successivi. Uno stile di vita sedentario, una dieta povera di calcio e vitamina D, il fumo, certi farmaci o patologie endocrine possono compromettere questa costruzione precocemente, seminando le basi per una fragilità che si manifesterà solo in età avanzata.

Un sondaggio condotto su circa 1000 persone tra i 18 e i 90 anni — con una distribuzione equilibrata per sesso e fascia d’età — ha restituito dati significativi: il 93% degli intervistati conosce l’osteoporosi, il 97% la ritiene un problema rilevante, e ben il 91% si è dichiarato interessato a un servizio che, attraverso la risonanza magnetica già eseguita, potesse valutare il proprio rischio osseo. Dati che parlano di una consapevolezza diffusa, ma di un accesso alla prevenzione ancora insufficiente.

Un cambio di paradigma nella cura preventiva

Quello che M-Score Bone Health propone non è solo un nuovo strumento diagnostico: è un cambio di paradigma nella cura preventiva. L’idea che ogni risonanza lombare possa diventare, senza alcun costo aggiuntivo per il paziente, anche una valutazione della salute ossea, apre scenari inediti.

Significa intercettare il rischio di osteoporosi anni prima che si manifesti e offrire a chi ha tra i 30 e i 50 anni — fascia normalmente esclusa dallo screening tradizionale — informazioni preziose sul proprio stato di salute. Significa, in ultima analisi, spostare il baricentro della medicina da una risposta reattiva agli eventi a una gestione proattiva del rischio.

La salute delle ossa non è una questione che riguarda solo la terza età. È una storia che comincia presto, si scrive lentamente, e si legge — nel bene o nel male — molto più tardi. Avere gli strumenti per leggerla in anticipo non è un lusso: è prevenzione, il fulcro della mission di Bone Health.