L’impatto dei social media sullo studio: analisi e consigli

I social network sono diventati una parte integrante della vita quotidiana degli adolescenti. Tra video, chat e contenuti in continua evoluzione, smartphone e piattaforme digitali occupano una porzione sempre più ampia del tempo libero, spesso a discapito delle ore dedicate allo studio. Ma quanto influiscono davvero sul rendimento scolastico?

Per rispondere a questa domanda, abbiamo intervistato la dottoressa Carla Buttafoco, psicologa e mediatrice familiare, che ci ha aiutato a comprendere come le modalità di utilizzo dei social possano influenzare concentrazione, memoria e capacità di apprendimento.

L’uso precoce dei social network e il rendimento scolastico

Un recente studio pubblicato su Nature Human Behaviour ha analizzato il percorso scolastico di migliaia di studenti italiani, mettendo in relazione alcune abitudini digitali con i risultati ottenuti nelle prove Invalsi. Dall’analisi è emersa un’associazione tra l’apertura di un account social in età molto giovane e punteggi mediamente inferiori, soprattutto nelle prove di italiano e matematica.

Tuttavia, è importante interpretare questi risultati con cautela. I ricercatori non affermano che siano i social network a causare direttamente un peggioramento dei voti. Parlano piuttosto di una correlazione cioè di un legame statistico che suggerisce come determinate abitudini digitali possano rappresentare uno dei tanti fattori coinvolti nel percorso scolastico di un ragazzo.

Le variabili che influenzano l’apprendimento

Le variabili che influenzano l’apprendimento sono numerose e comprendono il contesto familiare, la qualità dell’insegnamento, le caratteristiche individuali e il benessere psicologico. La dottoressa Buttafoco sottolinea che “un calo dei voti può essere collegato a moltissimi fattori: una difficoltà emotiva, un momento di cambiamento, problemi nelle relazioni con i coetanei o in famiglia, una scarsa motivazione o anche semplicemente un metodo di studio non adeguato. Il telefono può inserirsi in questo quadro, ma non necessariamente esserne l’origine.”

Il ruolo della concentrazione e dell’attenzione

Secondo gli esperti, il punto non è semplicemente quanto tempo si trascorre online. A fare la differenza è soprattutto il modo in cui i social vengono utilizzati. Passare continuamente da un’app all’altra, interrompere lo studio per controllare una notifica o dedicare pochi secondi a decine di contenuti diversi abitua il cervello a una continua alternanza di stimoli. In questo contesto diventa più difficile mantenere l’attenzione su un compito che richiede concentrazione prolungata, come leggere un testo, risolvere un problema o memorizzare nuove informazioni.

La capacità di concentrarsi è una competenza che si sviluppa nel tempo e che, durante la preadolescenza e l’adolescenza, attraversa una fase particolarmente delicata. Se il cervello viene continuamente sollecitato da contenuti rapidi e gratificazioni immediate, può risultare più faticoso dedicarsi ad attività che richiedono pazienza, impegno e tempi più lunghi di elaborazione.

L’importanza dell’età

Uno degli aspetti più interessanti messi in evidenza dalla ricerca riguarda il momento in cui gli adolescenti iniziano a utilizzare i social network. Chi entra molto presto nel mondo delle piattaforme digitali tende infatti a mostrare, negli anni successivi, risultati scolastici mediamente inferiori rispetto ai coetanei che iniziano più tardi.

Questo non significa che esista un’età ‘magica’ oltre la quale i social diventino improvvisamente innocui. Piuttosto, suggerisce che anticipare l’esposizione in una fase dello sviluppo in cui il cervello sta ancora costruendo importanti capacità cognitive possa rendere più complesso gestire le continue distrazioni offerte dall’ambiente digitale.

Educare all’equilibrio digitale

Più che vietare l’accesso ai social L’obiettivo non è eliminare uno strumento ormai parte della vita quotidiana, ma insegnare ai giovani a gestirlo con consapevolezza. Comprendere quando è il momento di mettere da parte il telefono, imparare a riconoscere le distrazioni e sviluppare una maggiore capacità di autoregolazione sono competenze che possono fare la differenza non solo nel percorso scolastico, ma anche nel benessere psicologico e nelle relazioni.

La dottoressa Buttafoco suggerisce ai genitori di non trasformare questa educazione in una continua guerra sul telefono. Un limite è necessario, ma è altrettanto importante spiegare il senso di quel limite e aiutare il ragazzo a costruire progressivamente la propria capacità di autoregolarsi. Non dobbiamo soltanto insegnare a un adolescente quando spegnere il telefono: dobbiamo aiutarlo a riconoscere quando il telefono sta iniziando a scegliere al posto suo.

Il messaggio che emerge dalla ricerca è quindi più articolato di quanto possa sembrare. I social network non determinano automaticamente un calo del rendimento scolastico, ma un utilizzo intenso, precoce e poco controllato può rappresentare un elemento di rischio per la concentrazione e l’apprendimento. Accompagnare gli adolescenti verso un uso più consapevole della tecnologia significa aiutarli a sfruttarne le potenzialità senza rinunciare a ciò che rimane fondamentale per imparare: il tempo, l’attenzione e soprattutto la capacità di dedicarsi con continuità a un obiettivo.