La connessione cuore-cervello: come si influenzano reciprocamente

Il cuore e il cervello non sono organi isolati, ma parte di un sistema interconnesso. Una revisione scientifica pubblicata nell’aprile 2026 da un team di ricercatori italiani, francesi e britannici ha messo in luce la complessità di questa relazione, dimostrando come le malattie di uno possano influenzare l’altro in modi sorprendenti.

Questa scoperta sta cambiando il modo in cui i medici approcciano la salute cardiovascolare e neurologica, sottolineando l’importanza di un trattamento integrato che tenga conto di entrambi gli organi.

La sindrome ictus-cuore: quando il cervello colpisce il cuore

Uno dei fenomeni più evidenti è la sindrome ictus-cuore o stroke-heart syndrome. Questa condizione comprende una serie di complicanze cardiovascolari che possono manifestarsi nelle ore o nei giorni successivi a un ictus. Tra queste, troviamo l’aumento della troponina, alterazioni dell’elettrocardiogramma, aritmie, riduzione della funzione ventricolare, scompenso e, in casi più rari, vero infarto.

Secondo i dati raccolti nella revisione, un aumento della troponina cardiaca ad alta sensibilità si osserva nel 30-60% dei pazienti colpiti da ictus. Tuttavia, questo dato non implica necessariamente un infarto. La troponina segnala un danno delle cellule cardiache, ma non ne identifica automaticamente la causa.

Per distinguere un infarto da una sofferenza miocardica provocata dall’evento neurologico, sono necessari misurazioni ripetute della troponina, elettrocardiogramma, ecocardiogramma e una valutazione accurata del quadro clinico. Un andamento stabile può indicare un danno cronico, mentre una crescita o diminuzione significativa suggerisce una lesione acuta, che può essere ischemica oppure legata allo stress sistemico provocato dall’ictus.

Il ruolo dell’insula nel controllo cardiovascolare

Tra le aree cerebrali maggiormente coinvolte nel controllo cardiovascolare c’è la corteccia insulare. Questa regione integra emozioni, percezioni corporee e attività del sistema nervoso autonomo, contribuendo a regolare frequenza cardiaca, pressione, tono dei vasi e risposta allo stress.

Quando un ictus interessa l’insula, soprattutto nell’emisfero destro, può prodursi uno squilibrio con prevalenza dell’attività simpatica. L’organismo rilascia grandi quantità di adrenalina e noradrenalina, aumentando il lavoro del cuore e modificando la stabilità elettrica del miocardio.

Le catecolamine in eccesso possono diventare tossiche per le cellule cardiache, favorire aritmie e contribuire alla cardiomiopatia di Takotsubo conosciuta anche come sindrome del cuore infranto. In questa condizione, il ventricolo sinistro perde temporaneamente parte della propria capacità contrattile e può simulare un infarto, pur senza la tipica ostruzione coronarica.

Le vie di comunicazione tra cuore e cervello

Il dialogo tra cuore e cervello viaggia attraverso almeno quattro grandi vie. La prima è il sistema nervoso autonomo costituito dai circuiti simpatici e parasimpatici. Il simpatico prepara l’organismo alla risposta di allarme, aumentando frequenza cardiaca e pressione, mentre il parasimpatico, attraverso soprattutto il nervo vago, favorisce il recupero e contribuisce a contenere l’infiammazione.

La seconda via è ormonale. Lo stress attiva l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e aumenta la produzione di cortisolo. Una risposta acuta può essere utile, ma un’attivazione persistente può favorire alterazioni vascolari, metaboliche e immunitarie.

La terza via è rappresentata dall’infiammazione. Le cellule danneggiate dal cuore o dal cervello liberano segnali di pericolo che mobilitano globuli bianchi e mediatori infiammatori. La risposta serve a riparare i tessuti, ma quando è eccessiva può danneggiare l’endotelio, attivare le piastrine e alimentare nuovi eventi cardiovascolari o neurologici.

La quarta via passa dalla circolazione emboli, riduzione della gittata cardiaca, oscillazioni pressorie e danno dei piccoli vasi possono compromettere progressivamente l’ossigenazione cerebrale.

Quando è il cuore a danneggiare il cervello

La relazione funziona anche in senso inverso. Un infarto non rimane confinato al muscolo cardiaco: può attivare il sistema simpatico, le piastrine e una risposta immunitaria capace di raggiungere anche il cervello.

Nello scompenso cardiaco invece, la ridotta capacità di pompare sangue può determinare una cronica ipoperfusione cerebrale. Il cervello riceve circa il 15% della gittata cardiaca e dispone di riserve energetiche limitate: per questo è particolarmente vulnerabile alla riduzione prolungata del flusso sanguigno.

A ciò si aggiungono il rischio di trombi, le alterazioni dell’endotelio e l’infiammazione di basso grado. In base alle popolazioni studiate e ai criteri diagnostici utilizzati, dal 25 al 70% delle persone con scompenso presenta un disturbo cognitivo o una forma di demenza.

Anche nelle persone con frazione di eiezione conservata possono comparire alla risonanza magnetica piccoli infarti silenti, lesioni della sostanza bianca e segni di atrofia cerebrale. Sono alterazioni che non causano necessariamente un ictus evidente, ma possono accumularsi e contribuire alla perdita di memoria, attenzione e autonomia.

Fibrillazione atriale e demenza

La fibrillazione atriale è uno dei principali esempi di collegamento tra cuore e cervello. Il ritmo irregolare favorisce il ristagno del sangue, soprattutto nell’auricola sinistra, e la formazione di trombi che possono raggiungere le arterie cerebrali.

La revisione indica per chi soffre di fibrillazione atriale un rischio di ictus ischemico nell’arco della vita vicino al 20% e un aumento di circa il 40% del rischio di deterioramento cognitivo. A pesare non sarebbero soltanto gli ictus manifesti, ma anche microembolie, infarti cerebrali silenti e ripetute oscillazioni della perfusione.

Sta inoltre emergendo il ruolo della cardiomiopatia atriale l’atrio può diventare fibrotico, poco contrattile e predisposto alla trombosi anche prima che la fibrillazione atriale venga documentata. Questo potrebbe spiegare perché alcuni ictus apparentemente senza causa si verificano in persone nelle quali l’aritmia non viene inizialmente rilevata.

Stress e cuore infranto

Il legame tra cuore e cervello non riguarda soltanto ictus e cardiopatie strutturali. Paura intensa, rabbia, lutti, catastrofi e stress lavorativo possono attivare amigdala, ipotalamo e sistema simpatico, modificando pressione, coagulazione e consumo di ossigeno da parte del cuore.

Nei pazienti con malattia coronarica stabile, l’ischemia miocardica provocata dallo stress mentale viene riportata, a seconda dei test e delle popolazioni esaminate, nel 20-70% dei casi. Può presentarsi senza il dolore toracico tipico e non coincide necessariamente con l’ischemia indotta dall’esercizio fisico.

La cardiomiopatia di Takotsubo rappresenta la manifestazione più riconoscibile, ma non l’unica, dell’impatto delle emozioni sul cuore. Questo non significa che ‘pensare positivo’ possa sostituire una terapia cardiologica: significa, piuttosto, che salute mentale, sonno e gestione dello stress sono componenti reali della prevenzione cardiovascolare.

Nuove prospettive per la medicina

Gli autori della revisione propongono percorsi più integrati. Dopo un ictus, soprattutto se esteso o localizzato nell’insula, potrebbe essere utile associare alla sorveglianza neurologica un controllo cardiologico con elettrocardiogramma, troponina seriata, ecocardiogramma e monitoraggio del ritmo quando indicato.

Nei pazienti con scompenso o fibrillazione atriale, al contrario, una valutazione periodica delle funzioni cognitive potrebbe consentire di riconoscere prima un declino spesso attribuito genericamente all’età.

La prospettiva è costruire punteggi che combinino troponina, peptidi natriuretici, variabilità della frequenza cardiaca, imaging cerebrale e cardiaco. Ma questi modelli non sono ancora validati per l’impiego ordinario.

Anche le terapie mirate all’asse cuore-cervello restano in gran parte sperimentali. Stimolazione del nervo vago, dispositivi per modulare il sistema autonomo, farmaci antinfiammatori selettivi, microRNA e nanoparticelle per trasportare medicinali direttamente nei tessuti sono linee di ricerca promettenti, non trattamenti già disponibili per tutti.

Nella pratica, le armi più solide rimangono quelle note: controllo di pressione, diabete e colesterolo, astensione dal fumo, attività fisica, trattamento tempestivo dell’infarto e dell’ictus, terapia dello scompenso e anticoagulazione quando indicata nella fibrillazione atriale.

Il messaggio della ricerca è quindi chiaro: proteggere il cuore significa anche difendere il cervello, e viceversa. La vera novità non è una cura miracolosa, ma un cambio di prospettiva capace di superare la tradizionale separazione tra cardiologia e neurologia.