Nella vita di ogni donna il ciclo mestruale influenza notevolmente più di un aspetto quotidiano, con le sue diverse fasi. Tra i tanti aspetti, c’è anche l’allenamento: ecco cos’è il metodo POM, per allenarsi anche con il mestruo.

Metodo POM: cos’è e come funziona

Il ciclo mestruale influenza fortemente la vita di ogni donna, specialmente quando si tratta di allenamento. Nelle sue 4 fasi, il ciclo mestruale è una vera e propria tempesta ormonale che manda in subbuglio alcuni ormoni specifici che determinano le energie, il metabolismo, il gonfiore e limitano la capacità di movimento durante gli allenamenti. Ecco che in questo campo interviene il metodo POM, scopriamo cos’è e come funziona.

Si tratta di una strategia specifica di allenamento ormonale creato da alcune atlete americane, che suddivide per ogni fase del ciclo mestruale una tipologia di movimento per massimizzare la performance ma soprattutto per stare bene e non rinunciare all’attività fisica. Il metodo POM è utilizzato da milioni di donne che vivono l’allenamento come un momento da dedicare a se stesse, senza un obiettivo fisico o di performance, ma soltanto per stare bene e in forma.

Il metodo POM si concentra sulle tre maggiori fasi del ciclo: la fase Post Mestruale, la fase Ovulatoria e la fase Mestruale. Lo sport può influenzare la regolarità e il flusso del ciclo mestruale, per questo esiste il metodo POM, che adatta allenamenti agonistici e non, ai diversi momenti del ciclo mestruale, per massimizzare le sessioni di allenamento ma non tralasciare il benessere mentale. Ecco come funziona.

Nel periodo premestruale e post mestruale si consiglia di optare per molto cardio, come lunghe corse ed anche corsi in palestra di resistenza. Si tratta del periodo in cui si ha maggiore forza e soprattutto maggiore voglia di effettuare gli esercizi.

Nel periodo ovulatorio invece bisognerà basarsi su allenamenti ad alta intensità, ad esempio il tennis, la pallavolo, il nuoto, il surf. Essendo nella fase ovulatoria c’è un aumento di progesterone e di conseguenza un aumento di forza e mantenimento fisico.

Infine nel periodo mestruale è bene scegliere esercizi semplici, quali yoga e pilates, in modo da rilassare i muscoli della parete uterina e di conseguenza eliminare anche i diversi dolori che si hanno durante il ciclo.

Cos’è il metodo POM: tutto ciò che devi sapere

Il metodo POM, come visto nel dettaglio, si basa su un allenamento specifico in base alle diverse fasi del ciclo mestruale. L’obiettivo principale di chi esegue un workout ormonale, diviso nelle diverse fasi, è il raggiungimento della forma fisica desiderata, poiché spesso si fa fatica a ottenere e vedere risultati proprio perché non si esegue un allenamento volto all’equilibrio ormonale.

Questo metodo POM non serve a riequilibrare gli ormoni, in quanto con l’allenamento può sì modificare la composizione corporea, ma non agire direttamente sugli ormoni regolatori del ciclo mestruale, estrogeni e progesterone. Per questo, è sconsigliato ai soggetti che sono in terapia con pillola contraccettiva, perché le perdite che si hanno durante questo trattamento non sono mestruazioni vere, le false mestruazioni e non dovrebbero causare dolore o gonfiore.