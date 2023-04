Pillola anticoncezionale gratuita, a partite da quando? Ecco quali sono

La pillola anticoncezionale sarà gratis per tutte le donne. Lo ha deciso l’Agenzia del farmaco (Aifa), secondo quanto riportato dal Quotidiano Sanità poche settimane fa.

Il comitato ha decretato anche la gratuità della profilassi pre-esposizione contro il virus dell’Hiv, la cosiddetta Prep. Ma a partire da quando accadrà?

Pillola anticoncezionale gratuita: da quando?

Presto la contraccezione orale sarà gratuita per tutte le donne. L’ Aifa ha approvato la decisione di rendere gratuita la pillola anticoncezionale per le donne di tutte le fasce d’età, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l’anno.

Per rendere la contraccezione gratuita in Italia sono stati valutati, all’interno di tre categorie di farmaci contraccettivi, individuate e divise per

‘generazione’, i prodotti meno cari, che sono stati resi gratuiti.

È stata in particolare la Commissione tecnico-scientifica a suddividere la grande platea di contraccettivi disponibili a oggi per componente progestinica, raccomandando di rendere disponibili gratuitamente un certo numero di prodotti per ogni diversa ‘generazione’ di medicinali, garantendone una certa sovrapponibilità.

La decisione del Cpr dovrebbe andare al Cda dell’Aifa e poi essere pubblicata in Gazzetta ufficiale e diventare operativa. La riunione potrebbe esserci già oggi, 26 aprile. Qui dovrebbe essere dato il via libera alla gratuità della profilassi pre-esposizione contro il virus dell’Hiv, la cosiddetta Prep.

Mentre per la pillola anticoncezionale la decisione potrebbe slittare di una settimana, per approfondire quali tra i tanti medicinali rendere effettivamente gratuiti. Il ministero della Sanità, tuttavia, essendo l’Aifa un organismo indipendente, non avrà possibilità di intervenire sulla decisione. Tanto che da Fratelli d’Italia già si chiede all’Aifa un “passo indietro”.

Pillola anticoncezionale gratuita: quale tipologie

Si è analizzato le pillole anticoncezionali che presentavano i prezzi più bassi. Si tratta di una decisione importante, che consentirà di ampliare la platea di donne che oggi, magari, consideravano il costo di questi contraccettivi come troppo alto e per questo non ne facevano uso.

Secondo i dati Aifa, infatti, le donne che ogni giorno prendono la pillola anticoncezionale sono oltre 2,5 milioni, di cui una parte di queste però già non pagano. Negli ultimi anni, alcune Regioni (la Toscana è stata le prima nel 2018) offrono già gratuitamente la pillola, ma solo nei consultori e a determinate categorie.

I consultori e la pillola anticoncezionale gratuita

Su 1.438 consultori in Italia che svolgono attività sul tema della contraccezione (su un totale di 1.800 consultori presenti nel nostro Paese), sono 510 quelli che offrono gratuitamente i contraccettivi. Quanto alla tipologia di contraccezione offerta, nei consultori del Nord si offre con maggiore frequenza lo Intra-Uterin Device-spirale (72,6%) e la contraccezione di emergenza (63,2%, contro il 24% del Centro e il 25,5% di Sud e Isole).

La quasi totalità dei consultori del Centro offre lo IUD (97,3%) e la quasi totalità dei consultori del Sud offre la pillola anticoncezionale (92,5%).

A parte IUD e pillola anticoncezionale, tutti gli altri contraccettivi sono offerti con frequenze maggiori al Nord rispetto a Centro e Sud e Isole.