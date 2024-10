Cos’è il microneedling?

Il microneedling è un trattamento estetico innovativo che utilizza aghi sottili per creare microlesioni nella pelle, stimolando così la produzione di collagene. Questo processo aiuta a migliorare l’elasticità della pelle e a ridurre visibilmente rughe, cicatrici da acne e pigmentazione. A differenza del dermaroller, il microneedling utilizza aghi di diverse lunghezze, permettendo un trattamento più mirato e efficace anche nelle zone delicate del viso, come il contorno occhi.

Come funziona il trattamento?

Durante una seduta di microneedling, il professionista utilizza una derma pen per penetrare nella pelle a diverse profondità. Le microlesioni attivano una risposta naturale del corpo, che inizia a riparare i tessuti danneggiati. Questo processo non solo stimola la produzione di collagene, ma favorisce anche la rigenerazione cellulare, portando a una pelle più liscia e uniforme. È importante sottolineare che il microneedling deve essere eseguito in un ambiente sterile da personale qualificato per garantire risultati ottimali e sicurezza.

I benefici del microneedling

Oltre al ringiovanimento cutaneo, il microneedling offre numerosi vantaggi. Tra questi, la stimolazione della crescita dei capelli, rendendolo un’opzione interessante anche per chi soffre di diradamento. I risultati possono variare a seconda della condizione della pelle e del numero di sedute effettuate, ma molti pazienti notano un miglioramento significativo già dopo le prime applicazioni. Il costo del trattamento può variare, ma in media si aggira tra i 150 e i 200 euro a seduta, a seconda della zona trattata e delle offerte disponibili.