La tosse è il meccanismo di difesa che il corpo utilizza per liberarsi dagli agenti patogeni esterni. Durante gli stati infiammatori, dovuti a influenza e raffreddore, la quantità di muco presente nelle vie aeree aumenta sino a 5 volte, prendendo il nome di catarro e rendendo la tosse grassa e fastidiosa.

Per alleviare questo fastidioso disturbo è possibile ricorrere al sobrerolo, un principio attivo mucolitico che serve per sciogliere il muco e facilitarne l’espulsione. Di facile reperibilità grazie ai vari formati in vendita, il sobrerolo può essere assunto sotto forma di sciroppi, compresse, granulati, supposte e soluzioni da nebulizzare.

Di seguito un approfondimento su cos’è il sobrerolo, come funziona e quando utilizzarlo per la tosse grassa.

Sobrerolo: che cos’è

Il sobrerolo è un principio attivo mucolitico che serve per eliminare il catarro dalle vie respiratorie. Il muco in eccesso, infatti, intasa le vie aeree e interferisce con la corretta respirazione di naso e bocca, provocando tosse grassa e fastidiosa.

In queste circostanze, l’utilizzo di principi mucolitici come il sobrerolo è ottimo per ridurre la produzione di muco e facilitare l’espulsione di quello in eccesso.

Come detto in precedenza, il sobrerolo può essere assunto in diversi modi:

via orale , tramite le capsule, il granulato o gli sciroppi,

, tramite le capsule, il granulato o gli sciroppi, via aerea , per nebulizzazione,

, per nebulizzazione, attraverso le supposte e le soluzioni iniettabili.

Tutti i farmaci a base di sobrerolo fanno parte della fascia C, quindi possono essere acquistati senza ricetta come farmaci SOP (senza obbligo di somministrazione) o come farmaci da banco (OTC).

Sobrerolo: azioni

Il sobrerolo è utile in caso di tosse produttiva, quindi tosse grassa (con presenza di catarro).

Le sue principali funzioni sono:

Azione depuratrice : favorisce il meccanismo clearance mucociliare, ovvero il movimento delle ciglia presenti all’interno delle vie respiratorie, di modo da aiutare l’organismo a depurare le vie aeree più facilmente e velocemente;

: favorisce il meccanismo clearance mucociliare, ovvero il movimento delle ciglia presenti all’interno delle vie respiratorie, di modo da aiutare l’organismo a depurare le vie aeree più facilmente e velocemente; Azione mucocinetica : idrata e aumenta il volume delle secrezioni bronchiali, per fluidificarle e velocizzarne l’espulsione. Il catarro è quindi più fluido e viene eliminato con più facilità dall’organismo;

: idrata e aumenta il volume delle secrezioni bronchiali, per fluidificarle e velocizzarne l’espulsione. Il catarro è quindi più fluido e viene eliminato con più facilità dall’organismo; Azione immunomodulante: stimola la produzione delle IgA (immunoglobuline A) ovvero gli anticorpi delle vie respiratorie.

Il sobrerolo agisce molto rapidamente: nel giro di 1 ora raggiunge infatti il picco di concentrazione nel muco, per fluidificarlo e depurare le vie aeree.

Sobrerolo: quando utilizzarlo

Ottimo alleato per fluidificare ed espellere il muco in eccesso, il sobrerolo può essere utilizzato nei casi di tosse produttiva, con presenza di molto catarro, e negli stati infiammatori con raffreddore particolarmente ostruttivo e fastidioso.

Come detto in precedenza, quando si ha a che fare con questo fastidioso problema, l’utilizzo di mucolitici, come appunto il sobrerolo, è molto indicato per accelerare l’espulsione del muco in eccesso e combattere la tosse. è comunque essenziale richiedere un consulto medico da uno specialista, così da individuare la causa scatenante e intervenire tempestivamente con la terapia più adatta.