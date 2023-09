Zanzare a settembre: come allontanarle naturalmente

Le zanzare sono insetti molto comuni nelle zone dove vi è molta umidità. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come difenderci dai potenziali pericoli che il morso di una zanzara provoca, in modo semplice, rapido e, soprattutto, naturale.

Zanzare a settembre

Le zanzare sono insetti particolarmente presenti nelle aree ad alta umidità e, pertanto, nel nostro Paese, è naturale conviverci insieme, soprattutto durante l’estate e, in generale, quando il clima è ancora caldo o estivo, come quello di settembre. Insetti come le zanzare possono essere molto fastidiosi non solo perché disturbano la nostra quiete, ma anche perché, nella migliore delle ipotesi, il loro morso può provocare irritazione, e, nella peggiore, con il loro morso, le zanzare possono trasmetterci malattie infettive, come la malaria o la dengue.

Secondo alcuni, il modo migliore per allontanare le zanzare dalle nostre case sarebbe quello di fare affidamento su repellenti di origine chimica, ma si ignora il fatto che la maggior parte di questi prodotti è dannosa per la nostra salute o per la salute degli animali domestici che vivono con noi. Esistono delle alternative, dunque? Certamente sì. Vediamole insieme.

Zanzare a settembre: consigli

Prima di ricorrere a soluzioni estreme, come l’utilizzo di prodotti chimici dannosi per la salute umana e animale, si dovrebbe tentare di tenere le zanzare lontane dalle nostre case adottando degli accorgimenti tanto semplici quanto pratici che, davvero, potrebbero essere una soluzione definitiva.

La luce del sole, teoreticamente, tiene le zanzare lontane da noi e dalle nostre abitazioni ma, paradossalmente, questi parassiti sono particolarmente attivi al tramonto ed ecco perché, il nostro consiglio, è quello di tenere porte e finestre chiuse non appena il sole inizia a ritirarsi, a meno che, su porte e finestre, voi non abbiate già provveduto a montare delle zanzariere (che però non sempre funzionano).

Le zone della casa in cui si può accumulare acqua devono essere pulite regolarmente. L’acqua del condizionatore che cade nel secchio o la pozzanghera in giardino, ad esempio, per le zanzare sono un terreno fertile di riproduzione. Se non si presta particolare attenzione, in casa, potremmo ritrovarci, all’improvviso, alle prese con un’infestazione di zanzare!

Zanzare a settembre: miglior rimedio

Se le soluzioni di origine chimica non sono consigliabili per le conseguenze che il loro uso prolungato può avere sulla salute umana e animale, la soluzione migliore è quella di valutare un’alternativa, preferibilmente naturale, affinché le zanzare possano stare definitivamente lontane da noi e dalle nostre abitazioni.

Gli accorgimenti consigliati nel paragrafo precedente sono, indubbiamente, efficaci ma, a volte, vanno accompagnati ad altri supporti affinché siano risolutivi. Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per allontanare le zanzare e gli altri insetti da noi e dalle nostre case, in modo rapido ed efficace.

Ecopest è un dispositivo tecnologico che allontana gli insetti insidiosi come le zanzare attraverso l’emanazione di radiazioni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, impercettibili all’orecchio umano e animale, ma terribilmente fastidiose per questi insetti che, data la situazione, non avranno altra scelta se non quella di allontanarsi di spontanea volontà.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Progettato per un uso interno ed esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq, è sano ed ecologico e manterrà i vostri spazi puliti e sicuri 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.