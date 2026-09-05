Miss Italia 2026: le quattro finaliste dall’Emilia-Romagna

Miss Italia 2026 sta per vivere una delle edizioni più innovative della sua storia. Tra le quaranta finaliste, quattro brillanti ragazze rappresentano l’Emilia-Romagna Azzurra Mistroni, Camilla Breda, Sara Sciacca e Marta Bunda. La finale, in programma il 21 settembre al Castello di Santa Severa sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV e su RaiPlay.
Questa edizione introduce una novità assoluta: Miss Italia – La docu-serie. La sfida oltre la bellezza un format che racconta il percorso delle concorrenti attraverso prove, coaching e momenti di vita quotidiana. Le telecamere seguiranno le ragazze dall’8 al 13 settembre durante l’Academy, offrendo uno sguardo autentico sulle loro personalità e aspirazioni.
Le finaliste emiliano-romagnole
Le quattro rappresentanti dell’Emilia-Romagna portano con sé storie uniche e motivazioni profonde. Conosciamole meglio.
Azzurra Mistroni: la rivincita contro la malattia
Azzurra Mistroni, 18 anni di Comacchio, è stata eletta Miss Emilia-Romagna. Studente del quinto anno all’Istituto tecnico commerciale “Giuseppe Ginanni” di Ravenna, Azzurra ha una passione per la danza e ha sfilato alla Milano Fashion Week. Il suo sogno è diventare cardiochirurga ispirata dalla sua lotta contro una malattia cardiaca e neuropatica che l’ha costretta a interrompere l’attività sportiva.
La partecipazione a Miss Italia rappresenta per Azzurra una rivincita personale contro la malattia. Dopo il diploma, intende iscriversi a Medicina per aiutare gli altri a soffrire di meno, portando loro la stessa umanità e sensibilità che ha ricevuto durante il suo percorso di malattia.
Camilla Breda: la passione per la recitazione
Camilla Breda, 18 anni di Milano Marittima, è Miss Cinema Emilia-Romagna. Diplomata al Liceo scientifico quadriennale, Camilla è appassionata di moda e comunicazione. Ha frequentato l’Accademia di recitazione “La casa dell’Attore” di Roma e si allena regolarmente in palestra.
Al provino per Miss Italia, Camilla ha portato un monologo sulla depressione sottolineando l’importanza della terapia e del supporto specializzato. La sua determinazione e curiosità la guidano verso una carriera che valorizzi creatività e capacità relazionali.
Sara Sciacca: l’energia di una donna determinata
Sara Sciacca, 22 anni di Piacenza, è Miss Eleganza Emilia-Romagna. Diplomata in Servizi commerciali, lavora in una concessionaria Mercedes-Benz e frequenta la palestra. Sara è legata a suo padre, che l’ha cresciuta da solo con grande coraggio e sacrificio.
Sara ama musica e canto e desidera diventare una donna autonoma e professionalmente realizzata. La sua energia e determinazione sono un omaggio al padre, che le ha insegnato a essere razionale e solare.
Marta Bunda: la vittoria contro il razzismo
Marta Bunda, 25 anni di Imola, è una giovane donna di origini italiane e congolese. Diplomata in Ragioneria e laureanda in Lingue e mercati, Marta lavora come receptionist in una multinazionale e pratica danze latino-americane.
La sua elezione a Miss Emilia è stata una vittoria contro il razzismo, dopo un’ondata di commenti offensivi sui social. Marta ha risposto con il suo sorriso e la sua determinazione, affermando che l’appartenenza a un Paese viene dalla propria storia e non dal colore della pelle.
La docu-serie e i coach d’eccezione
La docu-serie Miss Italia – La sfida oltre la bellezza seguirà le concorrenti durante l’Academy, mostrando non solo la loro immagine, ma anche carattere, personalità, aspirazioni e fragilità. Le ragazze saranno guidate da cinque coach d’eccezione:
- Francesca Ambrosetti maestra di portamento e professionista del settore moda.
- Fioretta Mari esperta di recitazione e capacità espressiva.
- Anna Vagli psicologa e criminologa, si occuperà del percorso dedicato a personalità e gestione delle emozioni.
- Giulia Ghiretti campionessa paralimpica, porterà la sua esperienza nello sport.
- Gianmarco Chieregato fotografo, guiderà le concorrenti nel rapporto con l’obiettivo.
La finale del 21 settembre sarà un vero e proprio film del percorso vissuto dalle giovani, culminando con il momento dell’incoronazione. Miss Italia 2026 promette di essere un’edizione indimenticabile, dove la bellezza si unisce alla personalità e al talento.