Miss Italia 2026: le quattro finaliste dall’Emilia-Romagna

Miss Italia 2026 sta per vivere una delle edizioni più innovative della sua storia. Tra le quaranta finaliste, quattro brillanti ragazze rappresentano l’Emilia-Romagna Azzurra Mistroni, Camilla Breda, Sara Sciacca e Marta Bunda. La finale, in programma il 21 settembre al Castello di Santa Severa sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV e su RaiPlay.

Questa edizione introduce una novità assoluta: Miss Italia – La docu-serie. La sfida oltre la bellezza un format che racconta il percorso delle concorrenti attraverso prove, coaching e momenti di vita quotidiana. Le telecamere seguiranno le ragazze dall’8 al 13 settembre durante l’Academy, offrendo uno sguardo autentico sulle loro personalità e aspirazioni.

Le finaliste emiliano-romagnole

Le quattro rappresentanti dell’Emilia-Romagna portano con sé storie uniche e motivazioni profonde. Conosciamole meglio.

Azzurra Mistroni: la rivincita contro la malattia

Azzurra Mistroni, 18 anni di Comacchio, è stata eletta Miss Emilia-Romagna. Studente del quinto anno all’Istituto tecnico commerciale “Giuseppe Ginanni” di Ravenna, Azzurra ha una passione per la danza e ha sfilato alla Milano Fashion Week. Il suo sogno è diventare cardiochirurga ispirata dalla sua lotta contro una malattia cardiaca e neuropatica che l’ha costretta a interrompere l’attività sportiva.

La partecipazione a Miss Italia rappresenta per Azzurra una rivincita personale contro la malattia. Dopo il diploma, intende iscriversi a Medicina per aiutare gli altri a soffrire di meno, portando loro la stessa umanità e sensibilità che ha ricevuto durante il suo percorso di malattia.

Camilla Breda: la passione per la recitazione

Camilla Breda, 18 anni di Milano Marittima, è Miss Cinema Emilia-Romagna. Diplomata al Liceo scientifico quadriennale, Camilla è appassionata di moda e comunicazione. Ha frequentato l’Accademia di recitazione “La casa dell’Attore” di Roma e si allena regolarmente in palestra.

Al provino per Miss Italia, Camilla ha portato un monologo sulla depressione sottolineando l’importanza della terapia e del supporto specializzato. La sua determinazione e curiosità la guidano verso una carriera che valorizzi creatività e capacità relazionali.

Sara Sciacca: l’energia di una donna determinata

Sara Sciacca, 22 anni di Piacenza, è Miss Eleganza Emilia-Romagna. Diplomata in Servizi commerciali, lavora in una concessionaria Mercedes-Benz e frequenta la palestra. Sara è legata a suo padre, che l’ha cresciuta da solo con grande coraggio e sacrificio.

Sara ama musica e canto e desidera diventare una donna autonoma e professionalmente realizzata. La sua energia e determinazione sono un omaggio al padre, che le ha insegnato a essere razionale e solare.

Marta Bunda: la vittoria contro il razzismo

Marta Bunda, 25 anni di Imola, è una giovane donna di origini italiane e congolese. Diplomata in Ragioneria e laureanda in Lingue e mercati, Marta lavora come receptionist in una multinazionale e pratica danze latino-americane.

La sua elezione a Miss Emilia è stata una vittoria contro il razzismo, dopo un’ondata di commenti offensivi sui social. Marta ha risposto con il suo sorriso e la sua determinazione, affermando che l’appartenenza a un Paese viene dalla propria storia e non dal colore della pelle.

La docu-serie e i coach d’eccezione

La docu-serie Miss Italia – La sfida oltre la bellezza seguirà le concorrenti durante l’Academy, mostrando non solo la loro immagine, ma anche carattere, personalità, aspirazioni e fragilità. Le ragazze saranno guidate da cinque coach d’eccezione:

Francesca Ambrosetti maestra di portamento e professionista del settore moda.

maestra di portamento e professionista del settore moda. Fioretta Mari esperta di recitazione e capacità espressiva.

esperta di recitazione e capacità espressiva. Anna Vagli psicologa e criminologa, si occuperà del percorso dedicato a personalità e gestione delle emozioni.

psicologa e criminologa, si occuperà del percorso dedicato a personalità e gestione delle emozioni. Giulia Ghiretti campionessa paralimpica, porterà la sua esperienza nello sport.

campionessa paralimpica, porterà la sua esperienza nello sport. Gianmarco Chieregato fotografo, guiderà le concorrenti nel rapporto con l’obiettivo.

La finale del 21 settembre sarà un vero e proprio film del percorso vissuto dalle giovani, culminando con il momento dell’incoronazione. Miss Italia 2026 promette di essere un’edizione indimenticabile, dove la bellezza si unisce alla personalità e al talento.