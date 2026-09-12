Morte di Romania Piccolo: inchiesta aperta dopo intervento chirurgico

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Vibo Valentia, lasciando tutti senza parole. Romania Piccolo, una donna di 42 anni originaria di Tropea, ha perso la vita a causa di una violenta emorragia insorta pochi giorni dopo un intervento chirurgico all’addome. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto.

La donna, collaboratrice scolastica, era tornata a casa nella frazione Longobardi di Vibo Valentia dopo l’intervento, dove viveva con il marito e il loro figlio di quattro anni. La sua morte ha scosso profondamente la comunità, lasciando un vuoto incolmabile.

La corsa contro il tempo al pronto soccorso

Ieri mattina, Romania Piccolo è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia dal marito, con una violenta emorragia. Le sue condizioni erano immediatamente apparse gravissime. Durante i tentativi di salvarle la vita, la donna ha subito tre arresti cardiaci ed è stata intubata. I medici hanno disposto un’operazione d’urgenza, ma ogni tentativo è risultato vano.

Le indagini della Procura

La Procura di Vibo Valentia ha disposto il sequestro della salma e della documentazione clinica, acquisita stamani dai carabinieri. L’inchiesta dovrà ricostruire la sequenza degli eventi e accertare se vi siano elementi in grado di spiegare l’insorgenza dell’emorragia a distanza di pochi giorni dall’intervento. Gli inquirenti dovranno esaminare attentamente la documentazione sanitaria e gli altri elementi raccolti per fare piena luce su questa vicenda.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte di Romania Piccolo ha suscitato profondo cordoglio tra quanti la conoscevano. La donna era molto amata e rispettata nella comunità vibonese per il suo lavoro e il suo impegno. Sulla sua bacheca Facebook, decine di messaggi di amici, conoscenti e persone che hanno voluto ricordarla e manifestare vicinanza alla famiglia.

La tragedia ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti, mentre la magistratura prosegue gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda e ricostruire le circostanze che hanno portato al drammatico epilogo.