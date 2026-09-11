Depressione lavorativa: come riconoscerla, affrontarla e proteggere la propria salute mentale

Hai mai provato quella sensazione di oppressione al pensiero di affrontare un’altra giornata di lavoro? Non sei solo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno si perdono circa 12 miliardi di giornate lavorative a causa di depressione e ansia. Questo fenomeno, in costante crescita, non risparmia nessuno, indipendentemente dall’età, dal settore o dal ruolo professionale.

La depressione lavorativa è un problema reale e diffuso. Nel 2019, il 15% degli adulti in età lavorativa nel mondo presentava un disturbo mentale. Un dato allarmante che sottolinea come il disagio psicologico legato al lavoro sia una realtà concreta, non un’eccezione.

Riconoscere i segnali: stress o depressione?

Sentirsi esausti dopo un periodo intenso è normale. Tuttavia, quando questa sensazione persiste anche dopo il riposo, potrebbe essere il caso di approfondire. La differenza tra un esaurimento temporaneo e una depressione vera e propria non è sempre immediata.

L’esaurimento ha solitamente una causa identificabile e tende a migliorare con il riposo. La depressione, invece, persiste indipendentemente dal contesto. Alcuni segnali psicologici a cui prestare attenzione includono la perdita di interesse per attività che prima piacevano, un vuoto emotivo e difficoltà di concentrazione.

Oltre ai sintomi psicologici, la depressione può manifestarsi con sintomi fisici come insonnia, mal di testa ricorrenti e dolori muscolari senza una causa organica evidente. La stanchezza cronica tipica della depressione è qualcosa di diverso dalla normale stanchezza, poiché non passa con il riposo e può rendere anche le azioni più semplici enormemente faticose.

L’impatto della depressione sulla vita lavorativa

La depressione può cambiare profondamente il modo in cui si vive il lavoro. Uno dei primi segnali è il calo delle prestazioni. Portare a termine anche compiti semplici può richiedere uno sforzo sproporzionato. La concentrazione diventa sfuggente, i dettagli scivolano via e la memoria a breve termine non è più solida.

A livello relazionale, la depressione può portare a isolarsi dai colleghi, a rispondere in modo brusco e a vivere tensioni silenziose. È possibile che si verifichi il presenteismo, una condizione in cui si è fisicamente in ufficio, ma mentalmente altrove, incapaci di essere davvero presenti.

Questo alimenta un circolo vizioso difficile da spezzare: le prestazioni calano, cresce il senso di inadeguatezza e con esso la motivazione si assottiglia ulteriormente.

Quando il lavoro causa la depressione

Esistono ambienti e condizioni lavorative che possono logorare anche le persone più resilienti. Secondo un’indagine condotta su tutta la popolazione adulta italiana nel biennio 2023-2024, i sintomi depressivi colpiscono in media il 6% degli adulti, ma la percentuale sale in modo netto quando entrano in gioco fattori come lo stress economico e la precarietà.

Tra chi dichiara di avere molte difficoltà ad arrivare a fine mese, la prevalenza dei sintomi depressivi raggiunge il 18%. Chi vive una condizione di precarietà lavorativa presenta sintomi depressivi nell’8% dei casi, mentre tra le persone con un livello di istruzione più basso la percentuale sale all’11%.

Tra le cause più frequenti di questo logoramento troviamo il sovraccarico cronico, la mancanza di controllo sulle proprie attività, un clima ostile, l’assenza di riconoscimento e di prospettive di crescita professionale, il perfezionismo e lo squilibrio tra vita lavorativa e vita privata.

È importante distinguere una depressione causata direttamente dall’ambiente di lavoro da una forma di depressione che si manifesta al lavoro pur avendo radici altrove.

Strategie quotidiane per gestire la depressione al lavoro

Quando si attraversa un periodo difficile, anche solo arrivare alla fine di una giornata lavorativa può sembrare un’impresa. Tuttavia, alcune piccole strategie quotidiane possono fare la differenza.

Organizza la giornata in base alla tua energia, fai piccole pause consapevoli, definisci confini chiari tra il tempo di lavoro e il tempo per te, mantieni una routine di movimento regolare e impara a dire di no senza sentirti in colpa.

Queste strategie possono aiutarti a gestire il quotidiano, ma non sostituiscono un percorso di supporto professionale. Sono strumenti complementari, non alternative alla cura.

Il ruolo della psicoterapia nella depressione lavorativa

La psicoterapia è un percorso strutturato che ti aiuta a capire cosa sta succedendo e, soprattutto, a cambiarlo in modo concreto. Uno degli approcci più studiati ed efficaci è la terapia cognitivo-comportamentale, che lavora su quei pensieri negativi automatici che spesso si insinuano nella mente senza che tu te ne accorga.

Il percorso terapeutico aiuta a ricostruire l’autostima e il senso di valore personale, a ritrovare motivazione e a elaborare vissuti di fallimento o inadeguatezza che spesso si portano dentro da molto tempo.

In alcuni casi, lo psichiatra può valutare l’opportunità di affiancare alla psicoterapia una terapia farmacologica con antidepressivi, soprattutto quando i sintomi sono intensi e rendono difficile anche solo iniziare un percorso.

Non aspettare che la situazione diventi insostenibile per chiedere aiuto: prima si interviene, più è possibile fare.

Stare vicino a qualcuno che sta attraversando un momento così difficile può essere, allo stesso tempo, un gesto d’amore profondo e una fonte di grande sfinimento. La cosa più preziosa che puoi offrire è ascoltare senza giudicare, senza cercare di risolvere tutto o di minimizzare quello che l’altra persona sente.

È importante rispettare i suoi tempi, senza forzare, insistere o pretendere che l’altro reagisca. Puoi però, con delicatezza, suggerire di parlare con un professionista.

Anche chi sostiene ha bisogno di sostegno. Sentirti stanco, impotente o sopraffatto non significa che stai fallendo e prenderti cura di sé mentre si è vicini a qualcuno che soffre è una necessità.

La depressione legata al lavoro può far sentire come se il proprio valore dipendesse da ciò che si produce, da quanto si rende, da quanto si riesce a “tenere”. La buona notizia è che si tratta di una condizione che si può affrontare con il giusto supporto.

Il primo passo più utile che puoi fare per te è parlare con qualcuno di competente, una persona che possa aiutarti a capire cosa stai vivendo e a trovare una strada che abbia senso per la tua vita.