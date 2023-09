Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, 10 buoni motivi per cui dovresti tornare a leggere libri.

10 buoni motivi per cui dovresti tornare a leggere libri: i benefici

In molti se lo dimenticano, ma una delle attività più rilassanti è leggere un buon libro. Dopo aver magari passato un’intera giornata fuori casa, aver magari lavorato otto ore davanti a un computer, cosa c’è di meglio di prendersi un po’ di tempo per se stessi facendo una cosa che non solo ci rilassa ma ci offre anche altri importantissimi benefici? Vediamo adesso insieme quali sono:

La tranquillità: leggere, come abbiamo appena detto, è una delle attività più rilassanti in assoluto, ed è per questo è che una delle attività consigliate dopo una lunga giornata di lavoro. Oltre a rilassarci, leggere ci regala anche tanta tranquillità, importantissima se abbiamo vissuto una giornata faticosa. Secondo alcuni studi, leggere libri di crescita personale o spirituali, può essere di grande aiuto per chi soffre di disturbi comportamentali o disagi emotivi. Riduce lo stress: leggere è senza dubbio un’attività antistress. Al giorno d’oggi la maggior parte di noi vive una vita frenetica, lo stress è ormai purtroppo all’ordine del giorno. Leggere può diminuire molto il livello di stress, la scienza ci dice infatti che coloro che sono soliti leggere molto sono molto più calmi e rilassati di chi non lo fa. Allena la memoria: man mano che si legge un libro ci si deve per forza ricordare di un sacco di cose per non perdere il filo della storia e questo fa sì che la nostra memoria ne benefici, perché la si allena costantemente. Man mano che passano gli anni anche la memoria si indebolisce, quante volte vi è capitato di dimenticarvi le cose quasi subito? Quindi perché non allenarla ogni giorno facendo un’attività bella e stimolante come la lettura? Aumenta il livello di concentrazione: un altro beneficio del leggere è che ci permette di recuperare la concentrazione, in un mondo come quello di oggi, dove abbiamo mille cose da fare, perdere il filo è all’ordine del giorno ma, secondo gli studi, leggere anche solo 15 minuti ogni giorno aiuta tantissimo a migliorare il nostro livello di concentrazione. Stimola la mente: leggere stimola diverse aeree del nostro cervello, che in questo modo si mantiene allenato. La scienza ha dimostrato che mantenere nel tempo il nostro cervello allenato riduce il rischio di malattie neurologiche o la demenza senile.

Gli altri 5 motivi per tornate a leggere un buon libro

Dopo aver visto i primi 5 importantissimi benefici del leggere un buon libro, passiamo agli altri 5:

Amplia il vocabolario: leggendo capita spesso di imbattersi in parole che non si conoscono e questo fa sì che il nostro vocabolario si ampli, il che ci porta anche a essere più sicuri di noi stessi durante una conversazione. Rafforza la capacità di pensiero: come detto precedentemente, leggere allena il nostro cervello e quindi fa anche in modo che la nostra mente diventi più analitica, più veloce e più brillante. Aumenta le conoscenze: oltre a imbattersi in parole nuove e ampliare così il nostro vocabolario, leggere fa in modo anche di ampliare il nostro bagaglio culturale, ci permette di conoscere cose nuove e di aprire la nostra mente a stili di vita differenti. Migliora la capacità di scrittura: scrivere bene, così come saper parlare, è molto importante nella vita di ogni giorno, per sentirci più sicuri e poterci relazionare senza timore con gli altri. Leggere aiuta quindi a migliorare la propria capacità di scrittura. Sviluppa l’empatia: beneficio importantissimo, se non forse il più importante, soprattutto nella società in cui viviamo oggi, circondati come siamo dalla tecnologia. Leggere aiuta a sviluppare l’empatia, a capire meglio le persone, a comprendere meglio i loro bisogni e a rispettarli.

Quindi, cosa state aspettando per iniziare a leggere un buon libro?

